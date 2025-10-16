笑稱國民黨主席選舉「熱鬧過頭」 鄭麗文：殺過頭的同志快回來

國民黨主席選舉後天就要投票，這兩天成關鍵，候選人鄭麗文陣營今晚舉行「台北市各界力挺鄭麗文」大會，眾多黨內人士到場相挺，她進場期間讓支持者瞬間沸騰。她表示，她要當最有行動力、草根力的黨主席，同時感嘆這次黨主席選舉「熱鬧過頭了」，「殺過頭的同志趕快回來」，回到理性選舉。

鄭麗文陣營今晚在台北市議會舉行「台北市各界力挺鄭麗文」大會，國民黨前黃復興黨部主委季麟連、國民黨前秘書長李乾龍、桃園市議長邱奕勝、桃園市議員詹江村及黃敬平、國安會前副秘書長楊永明等人都到場。立委呂玉玲、游顥也到場助講支持；立委李彥秀受訪時稱自己「來當潤滑劑的」，並於致詞時祝福「鄭麗文心想事成」。

現場座位幾乎坐滿，人次將近500人，甚至還準備第二現場直播空間，最後雖無派上用場，但線上觀看人數也破萬，鄭麗文一進場立即引爆現場狂歡。鄭麗文表示，很多人見到她都直呼，她當選就入黨，現在她感受到四面八方基層的聲音，她當選一定當最有行動力、草根力的黨主席。

鄭麗文還說，國民黨現在不能自欺欺人，已經沒有像過去一樣的強大陸軍，她當黨主席要振衰起敝、重新整隊，也要將警消軍公教的福利討回來，同時還要搶救企業免於美國關稅風暴，更要當區域和平的製造者。

鄭麗文接著提到有關2026選舉，點名如新北市要交棒，一定要延續國民黨光榮執政，台北市長蔣萬安也要連任，絕不能再有「三腳督」情況，所以藍白合很重要，要讓蔣萬安高票連任。

鄭麗文提到，這次黨主席選舉「熱鬧過頭了」，選舉難免這樣，但也到了該收心的時候，因為明天投票後，最可怕的敵人才要出手，若因為黨內主席選舉而受傷，那就本末倒置了，所以現在殺過頭的同志趕快回來，回到理性冷靜選舉；接下來絕不黨內互打，打一場高格調、高品質的選舉。

另外，有關季麟連為鄭麗文助講時以閩南語說「五號五號（鄭麗文號次）拍拍手、四號四號（郝龍斌號次）死了了」，引發爭議之言論，季麟連於今天上台助講時，也利用時間鞠躬致歉，承認是一時疏忽。