黨主席選前造勢 鄭麗文高喊「讓國民黨從羊群變獅群」

國民黨主席候選人鄭麗文今天晚間舉辦選前造勢晚會時表示，她一定是最具行動力、草根性的黨主席，要讓國民黨從羊群變獅群，國民黨要重新整隊，重視基層組織。此刻正是全民需要國民黨的時候，國民黨要幫大家拚經濟，創造下一代護國神山群。

國民黨主席選舉將在18日登場，國民黨主席候選人鄭麗文今天在台北市議會舉辦造勢晚會。包括前國民黨秘書長李乾龍、桃園市議長邱奕勝、前國民黨立委李德維、國民黨立委呂玉玲、李彥秀、游顥，以及桃園市議員黃敬平、詹江村，還有前黃復興黨部主委季麟連等人都到場力挺。

鄭麗文在致詞時表示，她一定是最具行動力、草根性的黨主席，她要讓國民黨從羊群變獅群，要先照顧、重視基層黨員、黨工、黨代表，如果國民黨連自己人都不照顧，不在乎前線將士，國民黨只會被別人欺負。

鄭麗文指出，所有黨公職長期所受的委屈被忽視，甚至最近被民進黨追殺的不公不義，她擔任黨主席後，一定替大家討回來，國民黨要重新整隊，重視基層組織。

鄭麗文提到，過去國民黨曾經不爭氣，讓軍公教警消受了委屈、屈辱，軍公教警消勞苦功高，一輩子奉獻給台灣，卻遭到民進黨無情的辱罵、羞辱，甚至追討軍公教警消應有的福利，國民黨重新執政，要把辜負軍公教警消的，重新幫大家討回來。

鄭麗文強調，國民黨沒有灰心喪志的本錢，如今國家動盪不安，台灣前途未卜，年輕人何去何從，國民黨責任何其重大。兩岸無戰事，台海和平，國民黨保住的是兩岸、東亞，甚至是全世界的和平，國民黨會是和平締造者，區域的定海神針，保障區域和平最重要的關鍵行動者。

鄭麗文呼籲，國民黨要趕快站起來，扛起重任，代表台灣全新的主流民意，向國際清楚傳達台灣要和平不要戰爭的決心。

鄭麗文批評，民進黨只會搞鬥爭，只會選舉，但國民黨會治國、拚經濟，所以這個時刻，正是台灣全民需要國民黨的時候，不能跟著民進黨陪葬，國民黨要幫大家拚經濟，要把餅做大，創造下一代的護國神山群。