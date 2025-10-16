與年輕人脫節 羅智強：當選就徒步環島「國民黨應脫掉西裝皮鞋」

國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強今晚到新竹市龍台宮舉行黨員座談會。他說，很多黨員同志不知道要選誰，其實只有2種型態價值在選擇，第一是「安心、可靠、忠誠度高」，第二是「世代交替、戰鬥力強」，若覺得前者很重要就會投給羅智強、郝龍斌，若覺得後者重要會投給羅智強、鄭麗文，因此主席要選誰很清楚。

羅智強指出，國民黨現在面臨很大的難題，就是跟年輕人脫節，年輕人在政黨裡面對國民黨的喜好度偏低，包括國民黨的結構思維也都跟不上潮流時代，因此，世代交替也非常重要，且不是年紀輕就可交替，而是要有想法、做法、經驗去檢驗過去的事。

另外，黨也要順應時代栽培年輕人，他在國民黨的時候，過去經驗讓他不斷訓練年輕人，另外，黨引導年輕人的重點不僅是年輕，而是要有方法經驗與創新的想法，黨主席要怎麼改變國民黨？首先，他若當選黨主席，每月就挑一兩天帶著幹部從屏東走路走到高雄，徒步環島，國民黨只有他做得到，第二，每半年舉行街頭夜宿的露營，讓人覺得是很有活力的政黨。

羅智強說，國民黨要改變，應將西裝皮鞋脫掉走進人群，國民黨要改變，得從心改變起，國民黨可以因他帶來最多創意跟改變。後天選舉只有兩個結果，輸或贏，不用看別人說，平心靜氣去思考，國民黨主席需要怎麼樣的人，黨員應要選自己「最喜歡的人」，若按照這個脈絡，他絕對有信心會贏。如果輸，絕對是「強哥會贏嗎？」這句話，都還沒投怎知誰會輸，就投自己喜歡的人。