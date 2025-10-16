支持鄭麗文換國民黨副主席？ 邱奕勝：沒談條件也沒興趣

國民黨主席改選18日登場，候選人競爭激烈，媒體人趙少康近日直指桃園議長邱奕勝支持候選人鄭麗文，以換取國民黨副主席一職。邱奕勝今天回應，他沒有跟鄭麗文談條件，他不會、也沒興趣當副主席，幫助國家、幫助黨是不談條件的；這次選舉他不是倒戈，從頭到尾就是支持鄭麗文。

趙少康日前指，桃園議長邱奕勝極力支持候選人鄭麗文，據傳是因鄭答應要給邱當副主席。候選人鄭麗文今回應，這場選舉她沒有跟任何人提出任何職務邀請，不過選後一定都是她要敬重、重用的，如果邱議長願意為黨中央進一步效力的話，她是求之不得。

鄭麗文陣營今天於台北市議會舉行「台北市各界力挺鄭麗文」大會，邱奕勝於上台助講時表示，本來並沒有想上台講話，但聽到大家關心，覺得還是要藉機會講清楚，他從來沒有跟鄭麗文談過條件，沒有要當國民黨副主席，而且也沒興趣。

邱奕勝強調，幫國民黨沒問題，幫助國家、自己的黨是不講條件的，且桃園市議員詹江村甚至為他說要辭掉議員、退出政壇，詹對他這麼有信心，他當然要出來幫詹打氣一下，澄清沒有這回事，絕不能模糊焦點。

邱奕勝表示，他個人事小，但鄭麗文能不能當選國民黨主席關係台灣、國民黨未來，所以請大家放心，他是不講條件的，無怨無悔幫助鄭麗文；他不是倒戈，而是主力，他從頭到尾就是支持鄭麗文。

邱奕勝提到，為什麼國民黨籍的里長、縣市議員、鄉鎮市長都比人家多，但總統卻輸了？這就是國民黨要檢討的地方，大家都在等國民黨，等國民黨什麼時候改變，支持鄭麗文，國民黨才有改變的未來，人生一輩子沒幾次機會，這次就是機會。