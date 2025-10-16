快訊

國民黨主席選舉喊話「君子之爭」 羅智強提三不：選到後來煙硝味太濃

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強（中）在黨籍市議員張祖琰（左）陪同下，今晚到新竹市龍台宮舉行黨員座談會。記者黃羿馨／攝影
國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強在黨籍市議員張祖琰陪同下，今晚到新竹市龍台宮舉行黨員座談會。羅智強接受媒體聯訪指出，選舉到後期煙硝味太濃，彼此間的一些情緒也有堆疊，呼籲仍應回歸到主席選舉的政見跟過去的願景，最後就看哪一位候選人是黨員們最喜歡的，相信黨員能做出智慧決定。

羅智強說，今天是最後一場全台巡迴座談來到竹市，針對激烈選情，呼籲各候選人要做君子之爭，主席選舉就要先建構好的風氣，相信黨員能夠做出智慧的決定。

記者提問指這次黨主席選情特別激烈，有沒有什麼呼籲？羅智強說，他覺得還是呼籲大家做君子之爭，他認為選舉到後來煙硝味太濃，應該要回歸到主席選舉的政見跟過去的願景。

他強調，自己是秉持君子三不，第一，不對對手口出惡言。第二，不對同志動用網軍。第三是，不對同志操作棄保。他認為，應該是以主席選舉就要先建構好的風氣，最後就是看看到底誰是黨員最喜歡的參選人，相信黨員能夠做出智慧的決定。

羅智強今天約在晚間7點多到座談會現場，受到在場支持者熱烈歡迎，他先到龍台宮與廟方致意，接著上台前受到支持者夾道歡迎。

羅智強今天約在晚間7點多到座談會現場，受到在場支持者熱烈歡迎，他先到龍台宮與廟方致意，接著上台前受到支持者夾道歡迎。記者黃羿馨／攝影
