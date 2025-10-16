快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

新壽動土是挑釁？林維俊稱「合法、合規、合契約」：與北市府是夥伴關係

秀連署書展人氣 60位前政務官挺郝龍斌帶領國民黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
曾在郝龍斌台北市長任內擔任局處首長的李永萍、葉慶元、陳威仁、林建元、邱大展、江綺雯、劉維公、張培義等，與行政院前秘書長簡太郎、前立委吳育昇、林郁方，今天一起出面力挺競選國民黨主席的郝龍斌，並一起高喊「昔郝挺我，今我挺郝」。記者胡經周／攝影
曾在郝龍斌台北市長任內擔任局處首長的李永萍、葉慶元、陳威仁、林建元、邱大展、江綺雯、劉維公、張培義等，與行政院前秘書長簡太郎、前立委吳育昇、林郁方，今天一起出面力挺競選國民黨主席的郝龍斌，並一起高喊「昔郝挺我，今我挺郝」。記者胡經周／攝影

國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌在台北市長任內的政務官今集結舉行記者會，號召支持郝龍斌，前台北市法規委員會主委葉慶元、台北市前副市長李永萍及國民黨前立委林郁方等主持，表示唯有郝龍斌能帶領國民黨團結向前，全面重返執政。

記者會上，主辦方公布「挺郝連署書」，近60位具有國民黨籍的前政務官連署支持郝龍斌，其中絕大多數都曾在郝龍斌擔任台北市長任內，直接跟郝龍斌有共事經驗。稱讚對郝龍斌一路來，所展現「說到做到」的領導力，以及清廉、包容、大度的人格特質。

會中，與會者也細數郝龍斌於台北市長任內政績，下一個階段的國民黨要由郝龍斌帶領。

出席與會者包括內政部前部長陳威仁、行政院前秘書長簡太郎、台北市前副市長林建元、台北市財政局前局長邱大展、台北市社會局前局長、前監察委員江綺雯、台北市文化局前局長劉維公、台北市工務局前局長張培義，以及前台北市新聞處處長吳育昇等，代表連署人發表心聲。

郝龍斌 國民黨

延伸閱讀

有信心贏得國民黨主席 郝龍斌：我不會戰死沙場

郝龍斌承諾停砍年金 公教軍警消聯合總會長籲唯一支持

影／前局處首長出面挺郝龍斌 齊喊「昔郝挺我 今我挺郝」

T17、18被指假動工 郝龍斌：新壽必敗 擋輝達者粉身碎骨

相關新聞

稱王金平對他當選有期許 王辦：郝龍斌認溝通疏失 保持選舉中立

國民黨主席候選人郝龍斌今早透過臉書貼文表示，他向立法院前院長王金平請益，王金平表達對他當選主席有諸多期許。王金平辦公室表示，針對臉書貼文，郝龍斌早上的回應是辦公室溝通疏失，王金平也立即與郝龍斌溝通，並提出聲明。王金平強調，這次黨主席選舉他採中立立場，所以對來看他的主席候選人，他都會提出鼓勵及期許。

秀連署書展人氣 60位前政務官挺郝龍斌帶領國民黨

國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌在台北市長任內的政務官今集結舉行記者會，號召支持郝龍斌，前台北市法規委員會主委葉慶...

被爆曾勸進郭董選總統 鄭麗文：太抬舉我了

國民黨主席選舉本周六投票，候選人鄭麗文遭爆料在2023年擔任不分區立委時，曾力勸郭台銘參選總統，也曾批評侯友宜選總統奄奄...

有信心贏得國民黨主席 郝龍斌：我不會戰死沙場

國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌今早表示，他對勝選有信心，表示來參選就是要贏。針對民調顯示他落後，他也說目前所公布...

郝龍斌承諾停砍年金 公教軍警消聯合總會長籲唯一支持

國民黨主席選舉本周六投票，全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉表示，14日收到郝龍斌黨主席競選辦公室公開來信，承諾停砍年金...

影／前局處首長出面挺郝龍斌 齊喊「昔郝挺我 今我挺郝」

曾在郝龍斌台北市長任內擔任局處首長的李永萍、葉慶元、陳威仁、林建元、邱大展、江綺雯、劉維公、張培義等人，與行政院前秘書長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。