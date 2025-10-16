秀連署書展人氣 60位前政務官挺郝龍斌帶領國民黨

國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌在台北市長任內的政務官今集結舉行記者會，號召支持郝龍斌，前台北市法規委員會主委葉慶元、台北市前副市長李永萍及國民黨前立委林郁方等主持，表示唯有郝龍斌能帶領國民黨團結向前，全面重返執政。

記者會上，主辦方公布「挺郝連署書」，近60位具有國民黨籍的前政務官連署支持郝龍斌，其中絕大多數都曾在郝龍斌擔任台北市長任內，直接跟郝龍斌有共事經驗。稱讚對郝龍斌一路來，所展現「說到做到」的領導力，以及清廉、包容、大度的人格特質。

會中，與會者也細數郝龍斌於台北市長任內政績，下一個階段的國民黨要由郝龍斌帶領。

出席與會者包括內政部前部長陳威仁、行政院前秘書長簡太郎、台北市前副市長林建元、台北市財政局前局長邱大展、台北市社會局前局長、前監察委員江綺雯、台北市文化局前局長劉維公、台北市工務局前局長張培義，以及前台北市新聞處處長吳育昇等，代表連署人發表心聲。