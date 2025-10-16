被爆曾勸進郭董選總統 鄭麗文：太抬舉我了
國民黨主席選舉本周六投票，候選人鄭麗文遭爆料在2023年擔任不分區立委時，曾力勸郭台銘參選總統，也曾批評侯友宜選總統奄奄一息，鄭麗文今表示，她對郭董沒有這樣的影響力，說影響選舉實在是太抬舉她了，更稱沒有批評侯友宜。
鄭麗文今早前往新店拜訪國民黨前主席洪秀柱尋求支持，媒體詢問，鏡報報導2023年鄭麗文擔任立委時，力勸郭台銘參選總統，並批評藍白候選人侯友宜與柯文哲「奄奄一息、混吃等死」。今鄭麗文回應，選舉剩最後2天，這陣子對她過去總有太多指教，貼在她身上標籤都貼滿，說她影響郭台銘真的真的太抬舉她。
媒體追問，是否有批評過侯友宜？鄭麗文回應，「當然沒有，這不需要再講」，也表示強烈感受到有人不希望她當選。
