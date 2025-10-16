有信心贏得國民黨主席 郝龍斌：我不會戰死沙場

國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌今早表示，他對勝選有信心，表示來參選就是要贏。針對民調顯示他落後，他也說目前所公布的民調有兩個特徵，沒有委託人、沒有機構，也不講民調方法，這是釋放假訊息干擾選舉。目前為止他相信應該不會戰死沙場。

郝龍斌今早接受廣播「千秋萬事」專訪。郝龍斌談他跟台北市長蔣萬安的互動，他說他跟蔣是先後任台北市長，希望蔣延續政績，一直有良好互動，黨主席未來要負責輔選。就他當黨主席，蔣清楚表達立場，但蔣也向他解釋，將來有其他人要來拜會，基於黨內和諧會同意，他也認為不要給縣市首長製造困擾，有些縣市首長唯一支持他，跟其他候選人保持距離；有些縣市首長表達支持，但其他人來見也可以見。

郝龍斌表示，蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚等都支持他。他來當黨主席對2026最有幫助，2026是2028前哨戰，他起步晚，選舉有點辛苦，這些縣市首長盡所能來幫他，可以看到什麼叫同志愛。

談及近期有媒體民調顯示候選人鄭麗文領先郝龍斌等，郝龍斌說，他沒有看到，他只知道有民調，從沒看到差距懸殊的民調，網路聲量是他落後，這是為何談說有些假YT在三周內成立，鋪天蓋地放謠言破壞他選舉的資訊，抹紅、抹黑他，查半天查不出是誰。對於目前所公布的民調有兩個特徵，沒有委託人、沒有機構，也不講民調方法，這是釋放假訊息干擾選舉。他在各地拜票，反應非常好，大家都談到民調也很憂心，所以積極拉票，最準的民調是10月18日投票，他有信心一定贏，一定會得到勝利，來參選就是要贏。

郝龍斌也解釋，他從來沒有講過大陸介選，他只有講說他宣布參選三周內，有非常多假帳號成立攻擊他。他只講有境外勢力介入，希望大家重視這現象。

郝龍斌表示，對於參選他太太不支持，但說服了太太。他跟他已故的父親郝柏村感情深，郝柏村臨走前把他叫到床前，郝柏村說一輩子只做三件事情，捍衛中華民國，反對台獨，發揚黃埔精神。郝柏村期勉，作為郝家子弟一定要堅持。這次國民黨主席選舉跟2026、2028有關， 面臨關鍵危急存亡時刻，趙少康、胡志強積極勸他，趙、胡有些無法克服的因素而要他出來，如果他不出來，國民黨會出問題，他知道環境不利，但他絕對不能當逃兵，目前為止他相信應該不會戰死沙場。

郝龍斌也重申兩岸政策，表示要辦兩岸政策路線大辯論，推動國民黨在北京、上海設立辦事處等。詢及2026勝選方程式，郝龍斌說，過去講「顧北，穩中，強南」， 北部主要候選人都夠強，包括李四川；盧秀燕當媽媽市長，中部大勝，2028沒有問題。南部的部分，想到高雄就想到美濃大峽谷，藍委柯志恩在高雄颳起「柯旋風」，藍委謝龍介在台南颳起龍捲風，可能要把綠色執政颳跑，全力以赴，南二都可以打下一都。

至於選後局面，郝龍斌表示，周六選舉結果出來後，大家回歸正常，國民黨常被詬病「內鬥內行，外鬥外行」，他從不攻擊競選對手，希望「選前和諧，選後團結」。