發短影音揭露中國介選手法 綠：超時空打臉藍營

中央社／ 台北16日電

國民黨主席選舉近日爆出遭中國介入操作，民進黨今天說，網路節目「爸媽叫我不要談政治」推出短影音，剪輯前中廣董事長趙少康、國民黨主席候選人郝龍斌昔日的發言，對照如今的指控「超時空打臉」。

民進黨今天發布新聞稿指出，國民黨主席選舉近日爆出遭中國介入操作，多位藍營人士包括趙少康、郝龍斌等人，皆指控出現大量境外假帳號、AI變造影片等情形。國安局長蔡明彥證實，TikTok約有上千部影片討論國民黨主席選舉，YouTube也有23個帳號、逾半位於境外，明確顯示介選跡象。

民進黨說，郝龍斌呼籲「境外抹黑到此為止」，趙少康更直言「若讓大陸介選，國民黨就完了」。有趣的是，這些呼籲與他們過去否認「中國介選」的說法形成強烈對比。

民進黨表示，網路節目「爸媽叫我不要談政治」推出短影音「連國民黨都說中共正在影響選舉，你還會覺得認知作戰是假議題嗎？」剪輯趙少康、郝龍斌昔日的發言，對照如今的指控「超時空打臉」。

此外，影片也進一步揭露中共介選手法與現象指出，自 2019年起，社群上出現「Spamouflage（垃圾偽裝）」行動，混合假訊息與真實內容、偽裝為一般用戶，持續散播親中敘事。影片指出，微軟分析也揭露此行動曾介入台灣2024總統大選，甚至利用AI技術偽造聲音與影像，操弄選情；各項研究都指出是來自中國有指揮的行動。

影片中也表示，面對中共認知作戰，近年持續以影片、資訊圖卡與闢謠素材，向社會揭露威脅，並推動「國安十法」，強化反滲透與資訊安全法制。

影片結尾也呼籲，既然國民黨已親身體驗中共介選的危害，就不該推動不在籍投票法、兩岸人民關係條例修法等「助長介選」法案，而是應與民進黨攜手支持國安十法，鞏固國安防火牆，才能確保選舉公正與國家安全。

國民黨 影片

延伸閱讀

相關新聞

稱王金平對他當選有期許 王辦：郝龍斌認溝通疏失 保持選舉中立

國民黨主席候選人郝龍斌今早透過臉書貼文表示，他向立法院前院長王金平請益，王金平表達對他當選主席有諸多期許。王金平辦公室表示，針對臉書貼文，郝龍斌早上的回應是辦公室溝通疏失，王金平也立即與郝龍斌溝通，並提出聲明。王金平強調，這次黨主席選舉他採中立立場，所以對來看他的主席候選人，他都會提出鼓勵及期許。

秀連署書展人氣 60位前政務官挺郝龍斌帶領國民黨

國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌在台北市長任內的政務官今集結舉行記者會，號召支持郝龍斌，前台北市法規委員會主委葉慶...

