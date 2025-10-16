郝龍斌承諾停砍年金 公教軍警消聯合總會長籲唯一支持

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉本周六投票，全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉表示，14日收到郝龍斌黨主席競選辦公室公開來信，承諾停砍年金，郝龍斌的鴻鵠之志，令人肅然起敬，呼籲唯一支持郝龍斌。

郝龍斌競選辦公室向全體黨員寄發公開信，除訴說競選理念外，承諾停砍年金，還退休公教尊嚴、確保退休生活品質。也承諾要打倒「非核家園」，重啟核二、核三。集黨公職人員智慧，集體決策，不搞一言堂。打造「國民黨版1999」，讓黨員透過Line反映意見，下情上達。

林水吉表示，14日中午就收到郝龍斌黨主席競選辦公室寄來的一封信，文辭並茂，訴求郝龍斌爭取黨主席的心願與理想。郝龍斌的鴻鵠之志，令人肅然起敬。郝龍斌繼承父親郝柏村忠黨愛國的情操，深知此時此刻國民黨與中華民國面臨生死存亡之際，必須以生命相許，無私無我，調和鼎鼐，捍衛中華民國，阻絕台獨的氣焰，阻斷台獨的夢想，讓全民能在中華民國的照護下，安居樂業，過著自主、快樂、幸福的日子。

林水吉說，民進黨執政將近10年，倒行逆施，民生凋蔽，對外挑釁，極盡跪舔美日之能事，尤其面對美國的霸凌，把台灣人民塑造成「細漢的小弟」，很多基層朋友超不爽的，有失台灣人民的尊嚴，莫此為甚；對內霸凌軍公教，透過司法打壓異己，司法已然成為東廠，人民的基本權利遭受空前的災難，政府似不聞不問，蒼天何極。人民何辜。基於郝龍斌的承諾，對停止年改的支持與力挺，唯一支持郝龍斌，是共同的選擇與決定。

