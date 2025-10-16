國民黨主席選舉是否支持鄭麗文？ 洪秀柱回稱「問題不是這樣問」

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨主席本周末進行選舉，候選人鄭麗文今早前往新北新店拜訪國民黨前主席洪秀柱，兩人一碰面就討論身高話題。記者黃義書／攝影
國民黨主席本周末選舉，候選人鄭麗文今早前往新北新店拜訪國民黨前主席洪秀柱，兩人一碰面就討論身高話題，洪秀柱笑稱，「一個天龍一個地虎」，跟鄭麗文站在一起覺得不太痛快；鄭則回敬說，兩人是身高反差萌，洪主席雖然身材嬌小，卻是她心中永遠的巨人，現場一搭一唱氣氛熱絡。

媒體詢問洪秀柱，這次國民黨主席選舉是否支持鄭麗文？洪則稱，「問題不是這樣問」，她認為參加黨主選舉都要給予肯定，有那麼多同志願挑起這個重擔 ，她當過主席體會各種辛苦，願意來挑戰重擔是很不容易一件事情 ，要對每一位同事加油打氣，她支持跟她有相同理念的人。

洪秀柱說，這次國民黨選舉引起這麼多人關注 ，這是好事，一個選舉冷冰冰沒人來關心反而不好，選舉熱烈熱烈是好事 ，但千萬不要網內互打，也希望多說好話做好事。

鄭麗文說，當國民黨最艱困時期，是當時柱姐挺身而出擔任黨主席，當時被民進黨執政後的碾壓沒收黨產，國民黨政黨補助款歷年來最低，士氣最低迷最艱困的時候，是主席無怨無悔扛起，她強調不是每一場戰役每一個選區國民黨都能打勝仗，誰願意幫國民黨挺身而出，國民黨應該要永遠記得他們。

洪秀柱表示，她也要鼓勵一下鄭麗文，也笑稱鄭麗文很難得來看她，並稱往往在最艱苦的時候是女人站出來 ，現在台灣地方許多縣市長是女生在做，現在女人不是撐起半邊天 ，而是一片天，所以男人要小心點。

