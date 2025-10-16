影／鄭麗文拜會洪秀柱 身高差讓洪秀柱直言「天龍地虎」

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文上午前往新店拜會前黨主席洪秀柱，兩人的身高差讓洪秀柱直言反差真大，真的是天龍地虎。

會前受訪時針對曾經罵過侯友宜、柯文哲以及趙少康說中國網軍介選等問題。鄭麗文表示選舉剩下最後兩天，可以貼在我的標籤都貼滿了，說我是中共同路人、是紅統、說我是李登輝第二，現在又說我是影響郭台銘的人，真的太抬舉了，鄭麗文強調希望選舉早一天能夠回歸理性、展現民主風度，更重要的是，不要讓國民黨的支持者失望。

鄭麗文也坦承表示，強烈的感受到有人非常不希望我當選，但是還是希望我們能夠君子之爭，最後的決定在每一位黨員手中寶貴的選票。對於中共介選等所有的爭議，國民黨在此次選舉得到高度的關注，我們還是要展現團結，不要讓民進黨撿到槍，不要讓外界有見縫插針的機會。

