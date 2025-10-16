影／鄭麗文拜會洪秀柱 身高差讓洪秀柱直言「天龍地虎」
國民黨主席候選人鄭麗文上午前往新店拜會前黨主席洪秀柱，兩人的身高差讓洪秀柱直言反差真大，真的是天龍地虎。
會前受訪時針對曾經罵過侯友宜、柯文哲以及趙少康說中國網軍介選等問題。鄭麗文表示選舉剩下最後兩天，可以貼在我的標籤都貼滿了，說我是中共同路人、是紅統、說我是李登輝第二，現在又說我是影響郭台銘的人，真的太抬舉了，鄭麗文強調希望選舉早一天能夠回歸理性、展現民主風度，更重要的是，不要讓國民黨的支持者失望。
鄭麗文也坦承表示，強烈的感受到有人非常不希望我當選，但是還是希望我們能夠君子之爭，最後的決定在每一位黨員手中寶貴的選票。對於中共介選等所有的爭議，國民黨在此次選舉得到高度的關注，我們還是要展現團結，不要讓民進黨撿到槍，不要讓外界有見縫插針的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言