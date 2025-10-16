鄭麗文稱國民黨主席選舉已脫離正軌 「全身被貼滿標籤了」

國民黨主席本周末選舉，由於競爭激烈近日各陣營放話不斷，候選人鄭麗文今天上午到新店拜訪國民黨前主席洪秀柱時受訪表示，近日貼在她身上的標籤都貼滿了，一下說她是中共同路人、是紅統，一下又說是李登輝第二，還說是影響郭台銘選舉的人，真的是太抬舉她。她認為現在國民黨選舉最後有一點脫離正軌 ，相信馬上就可雨過天晴。

針對前黃復興黨部主委季麟連昨為鄭麗文助講時脫口稱「5號5號（指鄭麗文）拍拍手、4號4號（指郝龍斌）死了了」，挨批失言，鄭麗文今說，在選舉過程當中 ，大家有時候情緒有一點過度，不管什麼樣的發言就算沒指明道姓 ，可是如果讓候選人或其他候選人支持者心裏有不舒服 ，都應該盡量避免。

面對近日的紛擾，鄭麗文說，希望最後的選舉要展現風度，不要讓國民黨的支持者失望，她當然可強烈感受到有人真的非常不希望她當選 ，但是還是希望能君子之爭，最後決定者還是每一個黨員手中寶貴的選票 ，她呼籲大家睜大雙眼在周六出來投下寶貴的選票 。