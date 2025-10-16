快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

鄭麗文稱國民黨主席選舉已脫離正軌 「全身被貼滿標籤了」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文(圖左)今天上午到新店拜訪前國民黨主席洪秀柱。記者黃義書／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文(圖左)今天上午到新店拜訪前國民黨主席洪秀柱。記者黃義書／攝影

國民黨主席本周末選舉，由於競爭激烈近日各陣營放話不斷，候選人鄭麗文今天上午到新店拜訪國民黨前主席洪秀柱時受訪表示，近日貼在她身上的標籤都貼滿了，一下說她是中共同路人、是紅統，一下又說是李登輝第二，還說是影響郭台銘選舉的人，真的是太抬舉她。她認為現在國民黨選舉最後有一點脫離正軌 ，相信馬上就可雨過天晴。

針對前黃復興黨部主委季麟連昨為鄭麗文助講時脫口稱「5號5號（指鄭麗文）拍拍手、4號4號（指郝龍斌）死了了」，挨批失言，鄭麗文今說，在選舉過程當中 ，大家有時候情緒有一點過度，不管什麼樣的發言就算沒指明道姓 ，可是如果讓候選人或其他候選人支持者心裏有不舒服 ，都應該盡量避免。

面對近日的紛擾，鄭麗文說，希望最後的選舉要展現風度，不要讓國民黨的支持者失望，她當然可強烈感受到有人真的非常不希望她當選 ，但是還是希望能君子之爭，最後決定者還是每一個黨員手中寶貴的選票 ，她呼籲大家睜大雙眼在周六出來投下寶貴的選票 。

鄭麗文說，最近炒了好多天所謂中共介選爭議等，她認為這是國民黨的選舉受到高度的關注，大家還是要展現團結 ，不要讓民進黨撿到槍，也不要讓民進黨未來可以攻擊國民黨，更不要讓外界有見縫插針的機會。

國民黨主席候選人鄭麗文(圖左2)今天上午到新店拜訪前國民黨主席洪秀柱。記者黃義書／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文(圖左2)今天上午到新店拜訪前國民黨主席洪秀柱。記者黃義書／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文(圖左)今天上午到新店拜訪前國民黨主席洪秀柱。記者黃義書／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文(圖左)今天上午到新店拜訪前國民黨主席洪秀柱。記者黃義書／攝影

鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

給副主席換桃園議長支持？鄭麗文否認：沒提出任何職務邀請

會面鄭麗文 蔣萬安：強力反擊民進黨「沒什麼好客氣」

被領先？郝龍斌：民調聽聽就好 不必對黨內同志惡意攻擊

鄭、郝台中造勢有人兩邊跑…連主持人都一樣 鄭麗文籲勿「網內互打」

相關新聞

否認見過要選黨主席的郝龍斌 王金平：期許沒針對特定人

國民黨主席候選人郝龍斌今日透過臉書貼文，稱立法院前院長王金平對他若當選黨主席，有諸多「期許」。對此，王金平強調，對來看他...

影／鄭麗文被爆「背骨國民黨」 侯友宜：政治領導人要一致和穩定

國民黨主席投票在即，近期候選人鄭麗文被爆出在2023年，不顧國民黨已經提名當時的總統候選人侯友宜，還多次勸進郭台銘選總統...

國民黨主席選舉是否支持鄭麗文？ 洪秀柱回稱「問題不是這樣問」

國民黨主席本周末選舉，候選人鄭麗文今早前往新北新店拜訪國民黨前主席洪秀柱，兩人一碰面就討論身高話題，洪秀柱笑稱，「一個天...

影／鄭麗文拜會洪秀柱 身高差讓洪秀柱直言「天龍地虎」

國民黨主席候選人鄭麗文上午前往新店拜會前黨主席洪秀柱，兩人的身高差讓洪秀柱直言反差真大，真的是天龍地虎。

鄭麗文稱國民黨主席選舉已脫離正軌 「全身被貼滿標籤了」

國民黨主席本周末選舉，由於競爭激烈近日各陣營放話不斷，候選人鄭麗文今天上午到新店拜訪國民黨前主席洪秀柱時受訪表示，近日貼...

請益王金平 郝龍斌：對國民黨與各界合作有更清晰藍圖

國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌今早透過臉書發文表示，他向立法院前院長王金平請益，讓他對國民黨與各方合作的具體作法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。