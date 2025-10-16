否認見過要選黨主席的郝龍斌 王金平：期許沒針對特定人

國民黨主席候選人郝龍斌今日透過臉書貼文，稱立法院前院長王金平對他若當選黨主席，有諸多「期許」。對此，王金平強調，對來看他的主席候選人，他都會提及對黨主席的期望，「沒有針對任何特定人。」

國民主席選舉將在18日投票，各候選人紛紛祭出「名人牌」，為選舉造勢。針對郝龍斌今早臉書貼文指王金平對他的「期許」，王金平回應，過去這段時間共有四位黨主席候選人來看他，「郝龍斌來看過我兩、三次，但從未表示他要選黨主席。」王強調，不管是黨主席候選人，還是未來可能的黨主席來看他，他都會談到對未來國民黨主席的期許。

王金平強調，面對當前國內外情勢，未來的黨主席當然要能整合黨內意見、找出民意最大公約數，將人民的福祉擺在第一位；王強調，這是對未來黨主席的期許，「完全沒有針對任何特定人」，請大家不要誤會。