請益王金平 郝龍斌：對國民黨與各界合作有更清晰藍圖
國民黨主席選舉本周六投票，候選人郝龍斌今早透過臉書發文表示，他向立法院前院長王金平請益，讓他對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，有更清晰的達成路徑。謝謝王金平的期許，他會努力。
國民黨主席選舉進入決戰倒數，各候選人加大力道，爭取勝選。郝龍斌今早表示，謝謝王金平傾囊相授，過去多年，王金平給他很多寶貴建議，這次選舉過程，他特別再向王金平請益，讓他對國民黨與各方合作的具體作法有了藍圖，並有更清晰的達成路徑。
郝龍斌強調，他跟王金平認識多年，當時他剛進入政壇擔任立法委員，一直在觀察、學習王金平協調溝通與整合各方意見的態度和能力，這正是目前高度對立的台灣社會迫切需要的特質。
郝龍斌指出，王金平期許他，未來如能順利當選國民黨主席，要充分運用這樣的協調能力，整合國民黨內意見，更要尋求台灣民意的最大公約數，為人民創造最大的福祉。謝謝王金平的鼓勵和期許，他會努力。
