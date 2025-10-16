藍營黨魁選戰倒數...嘉義暗潮洶湧 黨工心情複雜只能關心

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨主席選舉倒數，6位候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中合影。圖／報系資料照片
國民黨主席暨全國黨代表選舉倒數，全台各地未見大規模造勢場面，但檯面下競爭暗潮洶湧。6位候選人角逐黨魁，嘉縣市僅郝龍斌、鄭麗文展現組織動員，2陣營較勁，氣氛微妙。中央黨部要求黨工保持「不介入、不表態」中立立場，但對黨主席選舉高度關注，心情複雜只能關心。

嘉義縣共有6462名具投票權的黨員，嘉義市有5896人。這次除黨主席選舉外，全國黨代表也同步改選。嘉義縣應選出45席黨代表，共有45人登記；嘉義市選出20席黨代表，登記人數剛好20人，黨代表同額選舉。

中央黨部要求黨工保持「不介入、不表態」中立立場，但對黨主席選舉高度關注。不願具名黨工坦言，黨在歷經多次中央執政權失利後，又被不當黨產委員會清算，許多黨工退休金、離退金未獲完全給付，2017年雖結清年資，部分黨工回聘繼續服務，部分黨工為罷免捲入官司，擔心黨主席選舉結果影響工作權，心情難免五味雜陳。

這次投票，嘉義縣黨部預計在18個鄉鎮市設投票所，主要設在各地民眾服務站。由於黨工人數銳減，投票通知單採郵寄方式，近日才陸續送達，部分黨員憂心收不到通知單，黨部強調，通知單信件全數寄出，投票日前送達。嘉市黨部則表示，通知早已寄發完畢，投票地點統一設在民生國中。

全國同步投票時間訂周末18日，黨員須攜帶身分證明與投票通知單，前往指定地點投票。嘉縣市黨部預估，開票結果可望於周末下午4時半至5時出爐。由於選戰氣氛不若以往熱烈，地方預估投票率可能不到5成，這場「表面平靜、實則激烈」的黨魁之爭，在嘉義同樣牽動藍營神經。

投票率 黨工 國民黨 黨主席

