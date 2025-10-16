聽新聞
國民黨主席選舉 退將挺鄭麗文 郝龍斌要給年輕人機會
國民黨主席選舉倒數，候選人鄭麗文昨到台中跑場拜票，受到多名退將、議員支持，由於此次國民黨主席選戰激烈，鄭強調「團結太重要了」，自己與團隊從未網內互打，希望不要讓民進黨撿到槍，「為了選黨主席，選到國民黨受傷，就本未倒置了」。
中華民國退役將官社會服務總會昨天在台中市舉行會員大會，現場席開十多桌，鄭麗文拜票時受到退將熱情歡迎、爭相合照，空軍出身的台中市議會副議長陳天汶也到場。前黃復興黨部主委季麟連也催票，呼籲大家把黃復興的十七萬選票集中起來，支持鄭麗文。
候選人郝龍斌昨到基隆與黨員座談時，提及當選黨主席後的提名策略。郝說，絕對要給年輕的優秀人才機會，提供參政空間是很重要的方式。他說，藍白合就是一個字「贏」，單一席次採民主機制產生候選人，複數選區的目標是席次極大化。
郝龍斌說，二○二六選戰的策略是「固北、穩中、強南」，以往總統大選是決戰中台灣，二○二八年將是決戰南台灣，只要是一組候選人，就能用百分之六十的民意打敗賴清德。他還說，藍白合可以在選舉合作，在野共組聯合政府也是一個方式。
台中市長盧秀燕接連和國民黨主席六名候選人一起在台中用餐，昨晚與候選人蔡志弘同框吃咖哩。蔡志弘讚盧秀燕是「五星市長」，強調台中市工具機產業重鎮受關稅衝擊大，自己有企業及與美談判經驗；盧秀燕則頻稱讚咖哩很好吃，離去前不忘再喝一口飲料，自嘲「果然是真正吃貨」。
