國民黨主席選舉決勝期 郝龍斌、鄭麗文、羅智強打「萬安牌」

國民黨主席選舉周六投票。選戰倒數，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強昨皆打出「萬安牌」，分別拜會台北市長蔣萬安尋求支持。蔣萬安為三人加油打氣，提到郝龍斌能凝聚共識、也有中道理性的特質，是穩健務實合適的黨主席人選；蔣也對鄭麗文說，國民黨需要戰力和論述能力，面對民進黨的胡作非為一定要強力反擊，「沒什麼好客氣的」。

郝龍斌貼文表示，蔣萬安深知這次黨主席選舉，對國民黨未來發展的重要性，在最後關鍵時刻，蔣萬安特別與他會面，談對黨的未來方向，也對新任黨主席的角色與期許，提出許多真誠而深刻的想法；蔣萬安認為，不論在中央、地方，或八年市政經驗中，郝龍斌都有帶領龐大行政團隊的經驗，國民黨的首要任務就是二○二六地方選舉勝利，並在二○二八重新贏回中央執政權，這樣的經驗與特質，彌足珍貴。

國民黨主席候選人鄭麗文昨天出席「建研會與未來黨主席有約」座談會，爭取黨員支持。記者余承翰／攝影

鄭麗文指出，拜會蔣萬安時，細數兩人在立法院共事的情形，她和蔣都是一起頂著「逆時中」壓力、共同並肩作戰的戰友；蔣萬安對她說，現在的國民黨需要戰力和論述能力，面對民進黨的胡作非為一定要強力反擊，「沒什麼好客氣的」。她若擔任黨主席，一定會繼續和蔣萬安並肩作戰，讓他在市政上無後顧之憂，全力為市民打拚，也要讓他在未來的連任之路上高票當選。

國民黨主席候選人羅智強昨天出席「建研會與未來黨主席有約」座談會，爭取黨員支持。記者余承翰／攝影

羅智強則轉述，他與蔣萬安聊了許多這幾年的戰場與挑戰，對於他說「最後贏者都必須連結輸家，打造團結的團隊」，蔣萬安特別認同，也說待黨主席選戰結束後，黨內更應團結一致，攜手向前。

六位候選人昨均受邀出席工商建設研究會舉辦的「與未來黨主席有約」，暢談兩岸與經貿政策。對於有媒體報導民調，郝龍斌說，現在有非常多民調不是經過官方認證，甚至也沒說是哪個單位或誰負責做，這種民調聽聽就好，最準的民調是周六當天黨員投票，「我有信心我會勝選」。鄭麗文說，還沒看到相關民調。羅智強則說，民調作為參考，他會繼續努力成為最大公約數、拚逆轉勝。

此外，前黃復興黨部主委季麟連昨在退將活動場合，用台語說出「五號五號拍拍手、四號四號死了了」，雖然他隨後說後半句收回，但強調要支持「五號」鄭麗文。競選號碼「四號」的郝龍斌被問及此事時說，不必對黨內同志惡意攻擊。鄭麗文則緩頰指選舉期間還是要控制一下自己的發言，不要破壞黨內和諧及團結。

國安局查介選「法律工具不足」

國民黨主席選舉傳出境外介選，國安局長蔡明彥表示，國安局蒐集到Youtube上有廿三個帳號、二百多部影片，Tiktok上也有一千多部影片討論國民黨主席選舉，不過調查過程中發現法律工具不足，行政院已經討論相關修法。

行政院長卓榮泰指出，過去普遍認為執政黨才可能遭網軍攻擊，如今在野黨也受網軍打擊，可見認知作戰已充斥台灣，各界必須謹慎。

賴清德總統在民進黨中常會表示，為守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透。

行政院表示，已經規畫包含海纜七法在內的廿一部法律修正，預計年底前完成修正草案，未來透過散布虛假訊息或深偽影音等方式，混淆國人對國家認同等行為，都將被規範。

國台辦：網民言論不代表官方

國民黨主席改選，多位候選人陸續提出兩岸政策。大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，不評論國民黨主席選舉個別候選人的主張，大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，和中國國民黨新領導人一道，推動兩黨（國、共）關係和兩岸關係向前發展。

至於國民黨主席選舉傳出大陸「介選」說法，陳斌華回應說，「我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務」，「大陸部分網民的言論不代表官方立場」。