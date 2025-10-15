快訊

與盧秀燕相約吃咖哩 蔡志弘稱讚盧是「五星市長」

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚合體吃咖哩。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚合體吃咖哩。記者陳敬丰／攝影

國民黨將於10月18日舉行黨主席選舉，台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚合體吃咖哩。蔡志弘讚盧秀燕是「五星市長」，每次回台中都覺得改變很大，以後退休要回台中住；盧秀燕則頻頻稱讚咖哩很好吃，要離去前還不忘再喝一口飲料，自嘲「果然是真正吃貨」。

國民黨黨主席6名候選人中，盧秀燕先後招待郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中及卓伯源，吃米糕、肉圓、牛肉麵、上海菜、北方麵食，今晚再招待蔡志弘到西區吃「飪室咖哩」。

盧秀燕說，大家都知道她喜歡吃，平常都是叫Uber，印度餐廳是台中的特色之一，她很愛吃咖哩，這家就是印度咖哩，味道很道地。蔡志弘說，台中是美食之都，雖然他第一次吃這家店，但也愛上了。

蔡志弘表示，台灣面臨兩大問題就是經濟與兩岸危機，台中市工具機產業重鎮，關稅與匯率對傳統產業與中小企業衝擊很大，他已在企業界2、30年，擁有很多經驗；在兩岸的危機，他也有化解台海危機與跟美國談判的經驗。

蔡志弘說，台灣有很多能源問題，產業最怕缺電，建議可以提高馬達效率，可望減少20%至25%的電力，也解決空汙問題。

蔡志弘強調，如果他當選黨主席，他有發展連鎖店的經驗，可以活化黨部現有的場域，讓國民黨恢復往日榮光。

台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚相約吃咖哩。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚相約吃咖哩。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚合體吃咖哩，盧秀燕頻頻稱讚咖哩很好吃。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚合體吃咖哩，盧秀燕頻頻稱讚咖哩很好吃。記者陳敬丰／攝影

蔡志弘 盧秀燕 黨主席 國民黨

與盧秀燕相約吃咖哩 蔡志弘稱讚盧是「五星市長」

