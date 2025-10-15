國民黨主席選舉倒數3天 羅智強提與美中等距、卓伯源重申聯合國遷台

國民黨主席改選倒數3天，候選人羅智強今天表示，台灣應跟中國大陸、美國保持關係，執政黨斷掉中國大陸就是失去最重要籌碼，讓台灣只能對美國予取予求；候選人卓伯源則主張邀請聯合國總部遷至台灣，並說他已委託國際研究團隊，規畫在213公頃松山機場設聯合國特區。

中華民國工商建設研究會今辦與未來黨主席有約，6位候選人皆到場，不過郝龍斌致詞完後便離開，郝前腳剛走，鄭麗文後腳才來，兩人並未碰面。羅智強致詞強調，穩定和平兩岸關係是台灣走向世界、發展經濟的關鍵鑰匙，主張打通兩岸的任督二脈，讓台灣成為連結世界的樞紐，而非任由他國擺布的棋子。

羅智強說，前總統馬英九執政時期兩岸關係穩定，才為台灣開創了巨大國際空間與經濟紅利，才促成與新加坡、紐西蘭的經濟合作協定（FTA），並獲得超過百國的免簽待遇，以及參與世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）的機會，可是至今全被踢出去、邦交國腰斬。

羅智強強調，台灣需要有自己的籌碼，跟大陸交往是跟美國交往籌碼，跟美國交往是跟大陸交往籌碼，兩邊都保持，反而所有關係都很好；斷掉中國大陸的時候失去最重要籌碼，沒有任何籌碼跟美談判的時候，當然就是予取予求，這也是為什麼今天台積電美國要，民進黨就得給；國防預算美國要，民進黨就得給。

羅智強承諾，若當選黨主席，他會將企業家重實務、懂經濟的「商業頭腦」，帶入國民黨的決策核心，務實地為台灣找回和平、繁榮與尊嚴。

卓伯源則主張，邀請聯合國總部遷至台灣，認為此舉會帶來多重效益。他以比利時布魯塞爾、法國斯特拉斯堡為例，這兩個城市都曾是戰略要地，如今卻分別成為歐盟與北約及歐洲議會的所在地，成功轉型為和平與合作的象徵。