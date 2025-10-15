給副主席換桃園議長支持？鄭麗文否認：沒提出任何職務邀請

國民黨主席改選18日登場，6位候選人競爭激烈。資深媒體人趙少康指，桃園議長邱奕勝極力支持候選人鄭麗文，據傳是因鄭答應要給邱當副主席。候選人鄭麗文今回應，這場選舉她沒有跟任何人提出任何職務邀請，不過選後一定都是她要敬重、重用的，如果邱議長願意為黨中央進一步效力的話，她是求之不得。

鄭麗文今出席工商建設研究會，會前被問及傳出鄭陣營民調，預估贏候選人郝龍斌7、8百分點。鄭說，她沒看到，至於對前黃復興黨部主委季麟連說「5號5號拍拍手、4號4號死了了」，鄭表示，大家選舉的時候，還是要控制一下自己的發言，不要有任何讓大家彼此不愉快，發言還是盡量謹慎，不要破壞黨內和氣跟團結跟和諧。

鄭麗文會後被問及，趙少康稱邱奕勝支持她，據傳是因鄭答應要給邱當副主席，鄭說，選舉過程中她從來沒有跟任何人提出任何職務，感謝邱議長過去幾年整合團結桃園的國民黨、藍軍，桃園每一場戰役都開出非常漂亮的成績。

鄭麗文說，過去這些年各地有很多像邱議長的國民黨地方政治領袖，幫國民黨繼續的守住國民黨支持者及期待，所以她非常敬佩他們並感謝他們，但這場選舉她沒有跟任何人提出任何職務邀請，不過選後一定都是她要敬重、重用的，如果邱議長願意為黨中央進一步效力的話，她是求之不得。

媒體追問，有爆料秀出疑似鄭參加反罷免活動的車馬費收據，鄭說，不知爆料真偽，收據看起來跟罷免活動好像沒有什麼關係，至於鄭的選前之夜預計明天在台北市議會舉辦。