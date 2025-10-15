快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

給副主席換桃園議長支持？鄭麗文否認：沒提出任何職務邀請

聯合報／ 記者劉懿萱鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文今出席中華民國工商建設研究會。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今出席中華民國工商建設研究會。記者劉懿萱／攝影

國民黨主席改選18日登場，6位候選人競爭激烈。資深媒體人趙少康指，桃園議長邱奕勝極力支持候選人鄭麗文，據傳是因鄭答應要給邱當副主席。候選人鄭麗文今回應，這場選舉她沒有跟任何人提出任何職務邀請，不過選後一定都是她要敬重、重用的，如果邱議長願意為黨中央進一步效力的話，她是求之不得。

鄭麗文今出席工商建設研究會，會前被問及傳出鄭陣營民調，預估贏候選人郝龍斌7、8百分點。鄭說，她沒看到，至於對前黃復興黨部主委季麟連說「5號5號拍拍手、4號4號死了了」，鄭表示，大家選舉的時候，還是要控制一下自己的發言，不要有任何讓大家彼此不愉快，發言還是盡量謹慎，不要破壞黨內和氣跟團結跟和諧。

鄭麗文會後被問及，趙少康稱邱奕勝支持她，據傳是因鄭答應要給邱當副主席，鄭說，選舉過程中她從來沒有跟任何人提出任何職務，感謝邱議長過去幾年整合團結桃園的國民黨、藍軍，桃園每一場戰役都開出非常漂亮的成績。

鄭麗文說，過去這些年各地有很多像邱議長的國民黨地方政治領袖，幫國民黨繼續的守住國民黨支持者及期待，所以她非常敬佩他們並感謝他們，但這場選舉她沒有跟任何人提出任何職務邀請，不過選後一定都是她要敬重、重用的，如果邱議長願意為黨中央進一步效力的話，她是求之不得。

媒體追問，有爆料秀出疑似鄭參加反罷免活動的車馬費收據，鄭說，不知爆料真偽，收據看起來跟罷免活動好像沒有什麼關係，至於鄭的選前之夜預計明天在台北市議會舉辦。

鄭麗文 國民黨 黨主席 趙少康 邱奕勝

延伸閱讀

會面鄭麗文 蔣萬安：強力反擊民進黨「沒什麼好客氣」

被領先？郝龍斌：民調聽聽就好 不必對黨內同志惡意攻擊

鄭、郝台中造勢有人兩邊跑…連主持人都一樣 鄭麗文籲勿「網內互打」

國民黨主席選舉開票過程不公開？ 鄭麗文一臉驚訝：不可能吧

相關新聞

與盧秀燕相約吃咖哩 蔡志弘稱讚盧是「五星市長」

國民黨將於10月18日舉行黨主席選舉，台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘今晚合體吃咖哩。蔡志弘讚盧秀燕是「五星市長」...

國民黨主席選舉倒數3天 羅智強提與美中等距、卓伯源重申聯合國遷台

國民黨主席改選倒數3天，候選人羅智強今天表示，台灣應跟中國大陸、美國保持關係，執政黨斷掉中國大陸就是失去最重要籌碼，讓台...

給副主席換桃園議長支持？鄭麗文否認：沒提出任何職務邀請

國民黨主席改選18日登場，6位候選人競爭激烈。資深媒體人趙少康指，桃園議長邱奕勝極力支持候選人鄭麗文，據傳是因鄭答應要給...

會面鄭麗文 蔣萬安：強力反擊民進黨「沒什麼好客氣」

國民黨主席選舉倒數，候選人鄭麗文今也拜會台北市長蔣萬安，蔣萬安說，現在的國民黨需要戰力和論述能力，面對民進黨的胡作非為一...

會面蔣萬安+1 羅智強：選戰後黨內更應團結一致攜手向前

國民黨主席18日改選，候選人羅智強今也貼出與台北市長蔣萬安合影，蔣萬安除了幫他加油打氣，對於羅說「最後贏者都必須連結輸家...

被領先？郝龍斌：民調聽聽就好 不必對黨內同志惡意攻擊

國民黨主席改選競爭激烈，中華民國工商建設研究會今辦與未來黨主席有約，會前候選人郝龍斌被問及，有媒體報導指候選人鄭麗文陣營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。