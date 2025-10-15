會面鄭麗文 蔣萬安：強力反擊民進黨「沒什麼好客氣」

國民黨主席選舉倒數，候選人鄭麗文今也拜會台北市長蔣萬安，蔣萬安說，現在的國民黨需要戰力和論述能力，面對民進黨的胡作非為一定要強力反擊，「沒什麼好客氣的！」

鄭麗文表示，感謝台北市的帥氣市長蔣萬安替她加油打氣，非常謝謝他的鼓勵。以前兩人一起在立法院共事的日子都還歷歷在目，無論是新冠疫情期間監督疫苗採購的弊案，還是堅定反對萊豬、捍衛全民健康的那段日子，她和蔣萬安都是一起頂著「逆時中」壓力、共同並肩作戰的戰友，因為這份默契，他們有著深厚的革命情感，也相當珍惜這份情誼。

蔣萬安說，他都有看黨主席的辯論轉播及政見發表會，現在的國民黨需要戰力和論述能力，面對民進黨的胡作非為一定要強力反擊，「沒什麼好客氣的！」未來她擔任黨主席，一定會繼續和蔣萬安並肩作戰，讓他在市政上無後顧之憂，全力為市民打拚，也要讓他在未來的連任之路上高票當選。