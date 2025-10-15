會面蔣萬安+1 羅智強：選戰後黨內更應團結一致攜手向前

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席18日改選，候選人羅智強今也po出與台北市長蔣萬安合影，蔣萬安除了幫他加油打氣，對於羅說「最後贏者都必須連結輸家，打造團結的團隊」，蔣萬安也認同表示，黨主席選戰結束後，黨內更應團結一致，攜手向前。圖／取自羅智強臉書
國民黨主席18日改選，候選人羅智強今也po出與台北市長蔣萬安合影,蔣萬安除了幫他加油打氣,對於羅說「最後贏者都必須連結輸家,打造團結的團隊」,蔣萬安也認同表示,黨主席選戰結束後,黨內更應團結一致,攜手向前。圖／取自羅智強臉書

國民黨主席18日改選，候選人羅智強今也貼出與台北市長蔣萬安合影，蔣萬安除了幫他加油打氣，對於羅說「最後贏者都必須連結輸家，打造團結的團隊」，蔣萬安也認同表示，黨主席選戰結束後，黨內更應團結一致，攜手向前。

羅智強說，蔣萬安見他一開口就笑說「實在是見你見得太多了！」從議會戰場到國會殿堂，從反罷免的最前線，到財劃法、中央惡刪補助款的激戰，蔣萬安和他始終是並肩作戰、相互支持的「台北隊」！

羅智強說，「台北隊」不怕挑戰，越戰越勇，為了大安，他爭取到超過183億元的經費；為了台北，他爭取到超過400億元的預算。現在，為了台灣、為了國民黨，他們要團結合作，讓政黨再次輪替。

羅智強說，今天和蔣萬安聊了許多這幾年的戰場與挑戰，也為他從台北市議員到立法委員的戰力表現按讚，特別在財劃法議題上，面對中央惡刪地方補助，肯定論述及戰力，展現了捍衛地方財政的決心。蔣萬安也回顧，在反罷免期間，除了為自己的選情努力，也主動協助各縣市立委輔選，積極促進黨內團結。

羅智強說，對於他說「最後贏者都必須連結輸家，打造團結的團隊」，蔣萬安特別認同地表示，黨主席選戰結束後，黨內更應團結一致，攜手向前。他們都認為，唯有讓各縣市政府與國民黨在議題上更緊密連動，才能真正為人民爭取到實質的福祉。

羅智強呼籲這個周末，請大家一起站出來，這股最強的「台北力量」，就是國民黨的力量，讓國民黨不只是強而有力的在野黨，更要成為能贏回人民信任、重返執政的國民黨。

蔣萬安 國民黨 羅智強 黨主席

