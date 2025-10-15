聽新聞
被領先？郝龍斌：民調聽聽就好 不必對黨內同志惡意攻擊
國民黨主席改選競爭激烈，中華民國工商建設研究會今辦與未來黨主席有約，會前候選人郝龍斌被問及，有媒體報導指候選人鄭麗文陣營內部民調，預估領先郝8、7個百分點。郝說，現在有非常多民調，不是經過官方認證，甚至也沒有說是哪個單位做或誰負責，這種民調聽聽就好「我有信心我會勝選。」
前黃復興黨部主委季麟連今在台中退將協會會員大會上，用台語說出「5號5號拍拍手、4號4號死了了」，雖然他後面說後半句收回，但強調要支持鄭麗文。郝龍斌今被問及此事，他說不必對黨內同志惡意攻擊，各自支持自己是可以的。
至於有媒體報導指鄭麗文陣營內部民調，預估領先郝龍斌8、7個百分點，郝說，現在有非常多民調，不是經過官方認證，甚至也沒有說是哪個單位做或誰負責，這種民調聽聽就好，他最準的民調是10月18號黨員投票「我有信心我會勝選。」
羅智強回應民調則說，不管民調高跟低，還有三天的時間。總而言之民調高的人還是要努力，民調就算沒有領先就更努力，民調作為參考就繼續努力成為最大公約數、拚逆轉勝。
