郝龍斌：2026固北、穩中、強南 2028用60%民意打敗賴清德

國民黨主席候選人郝龍斌今天到基隆與黨員座談時，提及當選黨主席後的提名策略。郝說，絕對要給年輕的優秀人機會，提供參政空間是很重要的方式。藍白合就是一個字「贏」，單一席次採民主機制產生候選人，複數選區的目標是席次極大化後。

郝龍斌今天下午在長榮桂冠酒店18樓與黨員座談，市議員鄭愷玲、藍敏煌、曾紀嚴、秦鉦、連恩典、國民黨全國黨代表參選人和國民黨小組長及黨員出席。

面對滿場的黨員聚會，郝龍斌致詞約25分鐘，說明決定參選前的黨內溝通及說服妻子的心路歷程，也提及亡父郝伯村生前交代他要保衛中華民國、反對台獨、守護黃埔精神的往事，還有在台北市長任內推動YouBike微笑單車初期遇挫，鼓勵市府同仁不要氣餒，證明自己會是國民黨稱職的「總教練」。

郝龍斌說，2026選戰的策略是固北、穩中、強南，以表總統大選是決戰中台灣，2028年將是決戰南台灣。2028只要是「1組候選人」，就能用60%的民意打敗「賴清德」。

有黨員關心黨內和藍白整合問題，郝龍斌說，絕對要給優秀年輕人機會，過去的經驗是把與現任議員協商後，也給新人提名空間。藍白合部分，做為國民黨主席，藍白合先決條件當然是國民黨要主導，一對一的選舉很簡單，比如新北，民眾黨主席黃國昌已說要參與初選，可以透過民主機制產生候選人後，團結一致爭取勝選。

郝龍斌說，藍白合可以在選舉合作，在野共組聯合政府也是一個方式。如果說藍白各提一個人，互相廝殺都落選，為什麼不安排一個人參選，另一個人到行政單位做事，他一定會朝席次極大化促成藍白合。

媒體訪問時詢問郝龍斌對網路攻擊的看法，他說，參選3周以來，發覺有非常多的假頻道，假帳號，散播不實謠言跟抹黑他的短影音。做這些事要非常大的財力，也需非常強的團隊，不曉得誰這樣處心積慮，要影響國民黨主席選舉，或者是影響郝龍斌的選情。

郝龍斌表示，目前知道有境外的力量介入，他並不是針對任何對象，只是希望做這件事情適可而止。他要對國民黨員有信心，希望他們不受這些謠言抹黑的影響，更重要的是不希望外力介入。

有關台灣海峽穩定問題，郝龍斌指出，和平是我們最需要的，美國總統川普跟中國國家主席習近平見面，大概也是談台灣問題。