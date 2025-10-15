郝龍斌：境外力量介入 散播短影音抹黑

國民黨主席候選人郝龍斌今天說，自從他參選以來，發覺有非常多假頻道、假帳號，以短影音散播對他的不實謠言及抹黑，目前知道有境外力量介入，希望適可而止。

郝龍斌下午出席在基隆長榮桂冠酒店，舉辦的基隆市黨員座談會後，接受媒體聯訪說，這3個禮拜發覺有非常多假頻道、假帳號，散播不實謠言及抹黑他的短影音，做這些事情需要非常大的財力及非常強的團隊，不知是誰處心積慮要影響國民黨主席選舉，或是他的選情。

郝龍斌表示，目前知道有境外力量介入，他並非針對任何對象，只希望適可而止，大家要對國民黨員有信心，不會受到謠言、抹黑影響，更重要的是，他不希望有外力的介入。

此外，郝龍斌表示，美國總統川普（DonaldTrump）若與中國國家主席習近平見面，雙方大概也是談台灣問題，而台灣問題的核心，就是民進黨主張台獨。

郝龍斌說，他主張如果台灣宣布不會獨立，中國大陸是否願意宣布不用武力犯台，因為只要這樣就能確保台灣海峽的和平穩定，也不會在中美競合之間再談台獨問題，台灣海峽和平穩定是最好的國防，如此可以省下很多國防經費，用來推動建設、教育和民生政策。