國民黨主席選舉傳中國介選 賴清德籲朝野支持國安十法
國民黨主席選舉傳出中國介入，引發關注。身兼民進黨主席的總統賴清德今天說，民進黨提出「國安十法」修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透，誠摯呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。
民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委們表示，中國對台灣的滲透統戰，可說是無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法介入選舉，影響台灣的民主。如今，國民黨主席選舉，也傳出中國介選讓立場不同的民主政黨都深受其害。
賴清德表示，中國介入他國選舉，不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，而強化法律防線。
他說，為了守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透。誠摯呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言