國民黨主席選舉傳中國介選 賴清德籲朝野支持國安十法

國民黨主席選舉傳出中國介入，引發關注。身兼民進黨主席的總統賴清德今天說，民進黨提出「國安十法」修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透，誠摯呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委們表示，中國對台灣的滲透統戰，可說是無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法介入選舉，影響台灣的民主。如今，國民黨主席選舉，也傳出中國介選讓立場不同的民主政黨都深受其害。

賴清德表示，中國介入他國選舉，不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，而強化法律防線。

他說，為了守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透。誠摯呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。