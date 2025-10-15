卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

國民黨主席選舉傳出境外介選。行政院長卓榮泰今天指出，過去普遍認為執政黨才可能遭網軍攻擊，如今在野黨也受網軍打擊，可見認知作戰已充斥台灣，各界必須謹慎。

卓榮泰今天出席出席國家政務研究班及高階領導研究班結訓典禮 。他致詞時指出，大家都在看，位於第一島鏈、印太地區，面臨資安威脅的台灣，在被滲透過程中，國安17項措施能否抵擋相關作為。對於許多公家單位、現役國軍忘記要保護台灣，反跟境外勢力連結、被不當利益吸收，他感到痛心。

卓榮泰續指，在台灣，不分對象和事項，所有的人只要被認為可以被利用、必須被吸收，就是認知作戰的對象。全世界都在看，台灣面對認知作戰的過程，能否保障國家安全。

話鋒一轉，卓榮泰提及在野黨主席選舉自認受到境外網軍影響，這不可思議，因為過去都認為是執政黨才可能受網軍攻擊，現在是在野黨都受網軍打擊，可見問題已充斥台灣。國家遭受認知作戰、錯假訊息及網軍利用，各界必須謹慎。

卓榮泰最後指出，世界關心台海和平穩定、美中貿易對台影響，高階文官不能覺得所做工作不重要或不機敏，必須時刻看重自己，更要謹記中華民國不屬於中華人民共和國。