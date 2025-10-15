國安局證實境外介選藍黨魁選舉 趙少康：牛鬼蛇神都現形

國民黨主席選舉周六登場，對於國安局證實有境外勢力介選，中廣前董事長趙少康說，事實就是事實，數字會說話，一些紅統名嘴，被照妖鏡一照，牛鬼蛇神統統現形跳出來表忠，讓他笑到不行。這些人腦袋不清、邏輯不通，甚至根本故意忽略事情的本質。

趙少康說，最近他揭發大陸方面介入國民黨主席選舉，舉出具體數字，說明確實有明顯證據，要求國安單位調查及大陸當局制止。今天國安局長蔡明彥證實，1000多支以上的TikTok及200多部YouTube影片，一半以上都是在境外設置的IP ，如果是正常的影片，IP為何要設在境外，好像詐騙集團怕被追查一樣？更何況工程師查到有近200支TitTok影片是大陸帳號製作的。

趙少康說，對他的抨擊排山倒海而來，一種是說他讓綠營撿到槍，會被綠營用來證明大陸的確有干預台灣選舉，一種是說他引起黨內互打，破壞藍營團結。事實就是事實，數字會說話，這些人腦袋不清、邏輯不通，甚至根本故意忽略事情的本質。

趙少康反問，有沒有網路圍攻？為什麼有這麼多網路圍攻？是誰發動的？錢從哪裡來？目的是什麼？國民黨選過那麼多次黨主席，為什麼只有這次動員網軍圍剿？是誰把民進黨鬥爭那套搬進國民黨？被打還不能喊痛，喊痛就是破壞團結 ？

趙少康說，有人說可能是民進黨的人反串搗蛋，如果是一般大選，民進黨的側翼的確是會反串，因為選舉結果攸關民進黨政權保衛，但現在這是國民黨主席選舉，民進黨幹嘛要花這麼多錢、這麼龐大的人力物力去反串？民進黨能得到什麼好處？

趙少康說，他一向反對境外介選，而且大陸方面的做為往往才是讓民進黨撿到槍，本來國民黨會贏的選舉，到後來變成民進黨贏，就連2024總統大選時大陸發射運載衛星的火箭，都被民進黨發布警報說成飛彈，結果侯友宜和他的民調立刻大跌6%，災情慘重。

趙少康說，有些深藍人士因為太反對台獨，寧願支持中共，這種「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的想法太一廂情願，台灣大多數選民是不會接受的。國民黨想要在台灣執政，就要努力爭取台灣的民心，大陸是沒有台灣選票的。共產黨是民進黨最好的朋友，只要有中共，民進黨就坐擁40%選票，國民黨想不通這點，永遠不要想執政。

國民黨發言人楊智伃今在中常會後受訪表示，國民黨絕對嚴正譴責任何境外勢力介入台灣任何選舉，黨中央也會秉持著公平公正嚴謹的立場，辦理這一次黨主席選舉。