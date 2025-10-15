鄭、郝台中造勢有人兩邊跑…連主持人都一樣 鄭麗文籲勿「網內互打」

國民黨主席候選人鄭麗文今疾呼團結，且她自己和團隊也從不「網內互打」且她當選後，未來一定透過公開公平的提名機制，順利地幫國民黨提名最強的總統候選人，藍白整合也是一樣，她有信心一定可以產生一個最強的候選人代表國民黨參選總統，也代表在野力量下架賴清德，完成政黨輪替。

台中市農會理事長李煥湘、市議員張瀞分和蘇柏興中午為鄭麗文舉辦黨員座談造勢活動，陳政顯、張廖乃綸、朱元宏、李文傑、吳振嘉、羅永珍、吳瓊華、蘇柏興、楊大鋐及前市議員楊正中等人，以及前立委沈智慧都出席支持鄭麗文。其中沈智慧和陳政顯昨天亦出席郝龍斌的造勢活動。甚至郝、鄭的活動也都由同一主持人楊宇龍主持。

鄭麗文說，大家都在煩惱為什麼會網內互打，但是不要緊，選舉難免的，現在剩最後3天而已，她要跟大家報告，也跟大家保證「團結太重要了」，所以她從頭到尾都沒有網內互打，她的團隊也沒有網內互打。我們要展現給全台灣人民看，也不要讓民進黨撿到槍，更不要為了選一個黨主席選到國民黨受傷，那就本末倒置了

她希望這一次在台中能夠大團結，希望重情重義的中台灣讓她能夠當選，在總統選舉時不會在同一個坑又摔倒，贏得賭變成輸了，一手好牌又打爛了。所以，過去的事情當成是教訓要學起來，等2027年提名時，她一定會透過公開、公平的提名機制，順利地幫國民黨提名最強的總統候選人，藍白整合也是一樣，她有信心一定可以產生一個最強的候選人，代表國民黨參選總統，也代表在野力量下架賴清德，完成政黨輪替。

鄭麗文也說，除南投縣長外，台中、彰化、雲林、嘉義市等藍營縣市長都已兩屆任滿要改選，民主政治就是要一棒接一棒，棒棒都是強棒，要讓這些縣市順利接棒，就要從國民黨改選開始順利交棒。中台灣多個縣市長都是女性，國民黨近幾年女力特別強，所以這次黨主席也要選女性。

鄭麗也說，「大家很關心盧媽」，盧市長是天人交戰很久，才不接黨主席，「我們要保護她、不要消費她，不要讓她受傷，黨主席選舉不要再拉她下水」，她與盧秀燕有革命情誼，希望不要讓盧秀燕困擾。