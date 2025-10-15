鄭、郝台中造勢有人兩邊跑…連主持人都一樣 鄭麗文籲勿「網內互打」

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張瀞分和蘇柏興等地方民代中午為鄭麗文舉辦黨員座談造勢活動。圖／民眾提供
台中市議員張瀞分和蘇柏興等地方民代中午為鄭麗文舉辦黨員座談造勢活動。圖／民眾提供

國民黨主席候選人鄭麗文今疾呼團結，且她自己和團隊也從不「網內互打」且她當選後，未來一定透過公開公平的提名機制，順利地幫國民黨提名最強的總統候選人，藍白整合也是一樣，她有信心一定可以產生一個最強的候選人代表國民黨參選總統，也代表在野力量下架賴清德，完成政黨輪替。

台中市農會理事長李煥湘、市議員張瀞分和蘇柏興中午為鄭麗文舉辦黨員座談造勢活動，陳政顯、張廖乃綸、朱元宏、李文傑、吳振嘉、羅永珍、吳瓊華、蘇柏興、楊大鋐及前市議員楊正中等人，以及前立委沈智慧都出席支持鄭麗文。其中沈智慧和陳政顯昨天亦出席郝龍斌的造勢活動。甚至郝、鄭的活動也都由同一主持人楊宇龍主持。

鄭麗文說，大家都在煩惱為什麼會網內互打，但是不要緊，選舉難免的，現在剩最後3天而已，她要跟大家報告，也跟大家保證「團結太重要了」，所以她從頭到尾都沒有網內互打，她的團隊也沒有網內互打。我們要展現給全台灣人民看，也不要讓民進黨撿到槍，更不要為了選一個黨主席選到國民黨受傷，那就本末倒置了

她希望這一次在台中能夠大團結，希望重情重義的中台灣讓她能夠當選，在總統選舉時不會在同一個坑又摔倒，贏得賭變成輸了，一手好牌又打爛了。所以，過去的事情當成是教訓要學起來，等2027年提名時，她一定會透過公開、公平的提名機制，順利地幫國民黨提名最強的總統候選人，藍白整合也是一樣，她有信心一定可以產生一個最強的候選人，代表國民黨參選總統，也代表在野力量下架賴清德，完成政黨輪替。

鄭麗文也說，除南投縣長外，台中、彰化、雲林、嘉義市等藍營縣市長都已兩屆任滿要改選，民主政治就是要一棒接一棒，棒棒都是強棒，要讓這些縣市順利接棒，就要從國民黨改選開始順利交棒。中台灣多個縣市長都是女性，國民黨近幾年女力特別強，所以這次黨主席也要選女性。

鄭麗也說，「大家很關心盧媽」，盧市長是天人交戰很久，才不接黨主席，「我們要保護她、不要消費她，不要讓她受傷，黨主席選舉不要再拉她下水」，她與盧秀燕有革命情誼，希望不要讓盧秀燕困擾。

她說，各地縣市議會選舉，議長、副議長和黨團一定要以勝選為目標來提名，且「現任優先、新人有機會」這是她未來提名的最高指導原則，而且一定要尊重制度。另外選舉一定要團結，國親分裂，大家都知道，所以藍白也要合作，2026年才會贏，26年贏了以後，28年才會贏。

國民黨主席候選人鄭麗文今疾呼團結，且她自己和團隊也從不「網內互打」。圖／民眾提供
國民黨主席候選人鄭麗文今疾呼團結，且她自己和團隊也從不「網內互打」。圖／民眾提供

