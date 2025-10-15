國民黨主席候選人鄭麗文今天出席台中黨員座談時表示，大家都說要決戰中台灣，明年中台灣有多個縣市長要改選，要贏得中台灣，要順利接棒，要從國民黨主席改選開始。

鄭麗文中午到台中市出席黨員座談會，多名國民黨台中市議員現身相挺，包括張瀞分、陳政顯、張廖乃綸、朱元宏、李文傑、吳振嘉、羅永珍、吳瓊華、蘇柏興、楊大鋐及前市議員楊正中等人都站出來呼籲大家支持鄭麗文。

鄭麗文在會中表示，每次都說決戰中台灣，現任的要繼續連任，但除南投縣長外，台中、彰化、雲林、嘉義市等藍營縣市長都已兩屆任滿要改選，民主政治就是要一棒接一棒，棒棒都是強棒，要讓這些縣市決戰中台灣，贏得中台灣，要順利接棒，就要從國民黨改選開始順利交棒。

鄭麗文提到，中台灣多個縣市長都是女性，國民黨近幾年女力特別強，戰力特別旺，所以這次黨主席也要選女性。當然大家都很關心台中市長盧秀燕，盧秀燕也是天人交戰很久才決定不選黨主席，大家要予以保護，不要將盧秀燕拉下水，她與盧秀燕有革命情誼，希望不要讓盧秀燕困擾，大台中要團結讓鄭麗文當選黨主席。

對於總統候選人提名，鄭麗文說，總統候選人提名一定要通過公開公平的提名機制，順利幫國民黨提名最強總統候選人，藍白整合也是一樣，她有信心，一定可以產生最強候選人代表國民黨，代表在野力量參選總統，下架民進黨。

鄭麗文在場外接受媒體聯訪被問到中共介選問題時表示，這場選舉得到海內外高度關切，剩最後3天，出現各種紛紛擾擾的傳言，希望黨員發揮高度智慧，不要被左右，不要被影響，國民黨會全面團結，不管誰要介入，都沒有辦法影響順利完成這場民主的黨內選舉。