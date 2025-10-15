「黃復興DNA」被認同 退將籲17萬選票集中支持鄭麗文

中華民國退役將官社會服務總會中午在台中市舉行會員大會，國民黨主席候選人鄭麗文前往拜票，總會長楊學仁公開表示，經過DNA的鑑定，「鄭麗文果然是我們黃復興的這一塊」她流落在外很久，今天是回家了，是我們的家人，我們大家一起為他加油。前黃復興黨部主委季麟連也呼籲大家把黃復興的17萬選票集中起來，支持鄭麗文。

鄭麗文抵達時受到退將們的歡迎，現場席開10多桌，空軍出身的台中市議會副議長陳天汶也到場。他們會前、會後爭相和鄭麗文合影，讓鄭麗文很忙碌。

楊學人致詞時說，用DNA的鑑定，鄭麗文果然是我們黃復興的這一塊，她流落在外很久，今天是回家了，是我們的家人，我們大家一起為他加油。季麟連也說，他1969年畢業的那一年鄭麗文還沒有出生，鄭麗文是那一年的11月12號國父誕辰紀念日出生的。

季麟連說，現在我們黃復興就要靠這一位鄰居的小妹妹，她長大了，她這麼大、那麼壯、這麼有力量來重新復興。現在大家最重要的任務就是催票，要徹底的把黃復興17萬的票集中起來。