「黃復興DNA」被認同 退將籲17萬選票集中支持鄭麗文
中華民國退役將官社會服務總會中午在台中市舉行會員大會，國民黨主席候選人鄭麗文前往拜票，總會長楊學仁公開表示，經過DNA的鑑定，「鄭麗文果然是我們黃復興的這一塊」她流落在外很久，今天是回家了，是我們的家人，我們大家一起為他加油。前黃復興黨部主委季麟連也呼籲大家把黃復興的17萬選票集中起來，支持鄭麗文。
鄭麗文抵達時受到退將們的歡迎，現場席開10多桌，空軍出身的台中市議會副議長陳天汶也到場。他們會前、會後爭相和鄭麗文合影，讓鄭麗文很忙碌。
楊學人致詞時說，用DNA的鑑定，鄭麗文果然是我們黃復興的這一塊，她流落在外很久，今天是回家了，是我們的家人，我們大家一起為他加油。季麟連也說，他1969年畢業的那一年鄭麗文還沒有出生，鄭麗文是那一年的11月12號國父誕辰紀念日出生的。
季麟連說，現在我們黃復興就要靠這一位鄰居的小妹妹，她長大了，她這麼大、那麼壯、這麼有力量來重新復興。現在大家最重要的任務就是催票，要徹底的把黃復興17萬的票集中起來。
鄭麗文說，我們希望能夠穩住中台灣、翻轉南台灣，2026年旗開得勝。她肩負著大家的期許，一定會再現黃復興的榮光。因為軍人是把榮譽放在生命的前面，光榮和榮譽是我們最在乎的。希望從她當選當主席開始，就是國民黨改變的開始，也是國民黨迎向勝利的開始。
