國民黨魁選舉傳介選疑雲 侯友宜：君子之爭社會才認同

針對國民黨主席選舉將於18日投票，近期傳出中國介選疑雲，甚至引發黨內高層與參選人間的交鋒，新北市長侯友宜今表示，「如果真的有這種事情，這是大家都無法接受的」，強調選舉應是君子之爭、公平競爭，才能獲得社會認同。

侯友宜表示，選舉過程中應展現風度與格局，讓人民看到政黨的理性與穩定。他認為，政治最重要的是釐清方向與理念，讓黨員在國家利益的前提下，選出最能引領前進的人才，「國家永遠是第一，黨的方向要讓人民能接受。」

黨內近日也爆發分裂隱憂，南投縣副議長潘一全日前表態支持參選人鄭麗文，並揚言若郝龍斌當選將退黨。對此，侯友宜則重申穩定理性的價值，盼藉由理念釋出凝聚共識，「才能找出一個對國家最有幫助的領導者。」

此外，針對立法院即將於17日三讀普發現金特別預算案，規畫每人發放1萬元現金，侯友宜也表示，「立法院已經做了決議，我們都要尊重。」他並指出，行政院長卓榮泰也表明希望儘速發放，相信這是全民的期待。

侯友宜強調，目前除了現金發放進度外，「財劃法」的修法工作也至關重要。他呼籲行政院應儘早提出版本，以完善中央與地方間的財政制度。