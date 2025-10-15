投票通知單夾郝龍斌文宣？ 鄭麗文：盼黨中央盡快澄清

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨黨主席候選人鄭麗文到台中市和退漿協會的人員聚餐。記者黃寅/攝影
國民黨黨主席候選人鄭麗文到台中市和退漿協會的人員聚餐。記者黃寅/攝影

對於花蓮有黨員在臉書透露沒繳黨費，卻收到國民黨投票通知單，還夾帶郝龍斌文宣，引發網友熱議。國民黨主席候選人鄭麗文今天表示，有關這一類的事情都希望黨中央要能夠盡快地澄清，對外說明，而且一定要約束和詔令所有的黨部、黨工都能夠秉公處理、保持中立的態度，千萬不要幫助或者是偏袒某個特定的候選人。

鄭麗文中午到台中市和退將協會人員聚餐，她受訪時說，這次的黨主席選舉受到大家高度的關注，她也一而再、再而三地呼籲黨中央要辦一次公平的選舉，以昭公信。現在四處有非常多的訊息，這次又有黨員公開提出來質疑是否黨中央在偏袒特定某一個候選人。

有關這一類的事情希望黨中央要能夠盡快地澄清，對外說明，而且一定要約束和詔令所有的黨部、黨工都能夠秉公處理、保持中立的態度，千萬不要幫助或是偏袒某個特定的候選人。因為，那會使選舉產生很多的爭議，對於黨的形象和黨員都會是很大的傷害。在最後3天希望能夠公平、公正、公開的完成這場黨主席選舉

對於是否有中共利用網路介選？鄭麗文說，這個問題吵的沸沸揚揚，但是黨員很希望我們不要黨內互打、一定要團結，尤其不要讓民進黨撿到槍。選舉選到讓國民黨受傷或讓民進黨可以見縫插針，那就本末倒置了。

鄭麗文呼籲，在這最後3天，黨員一定要冷靜和氣團，結展現國民黨的民主風度。至於怕不怕有棄保效應？她說，選舉實在非常激烈，各種花招和傳言很多，但是她相信黨員的智慧。

