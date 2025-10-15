快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席選戰激烈 中市黨部設26處投開票所…估投票率提高

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨主席候選人卓伯源（左起）、鄭麗文、郝龍斌、羅智強、蔡志弘及張亞中，日前出席在台中的政見發表會。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席候選人卓伯源（左起）、鄭麗文、郝龍斌、羅智強、蔡志弘及張亞中，日前出席在台中的政見發表會。記者黃仲裕／攝影

國民黨黨主席將於10月18日投票，隨著選情白熱化，此次黨員投票可能會較先前踴躍。國民黨台中市黨部指出，過去平均投票率約40%，預估此次選舉投票率可能會比往年提高，投票率約落在45%至55%之間。

國民黨黨主席選舉候選人高達6人，有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘。

國民黨台中市黨部副主委張書華表示，自2001年實施黨員直選制度以來，國民黨主席選舉的投票率約介於35%至58%之間。其中，2017年吳敦義當選時投票率高達58.05%，創下歷年最高紀錄，主因為當時國民黨剛歷經2016年總統與立委選舉挫敗，黨內士氣低迷，但黨員仍展現團結與改革的決心，積極參與投票，凸顯基層向心力。

張書華說，今年預估投票率將落在45%至55%之間。國民黨台中市黨部主委顏文正指出，雖然近年黨員人數略有流失，但各候選人積極深入地方基層、號召支持，加上日前民進黨無差別大罷免帶來的挑戰，有望重新喚起黨員的參與熱情。

此外，台中市黨部共設立26處投開票所，基本一區一個投開票所，但因有些選區黨員較少或者是較小，因此兩區一個投開票所，有些選區幅員廣大則是兩個投開票所。

投票率 國民黨

延伸閱讀

推國民黨在中設辦事處 郝龍斌：以合法合規方式進行

國民黨主席選舉傳境外介選 鄭麗文籲「勿網內互打」

公布黨務改革AI政策 郝龍斌：盼下次黨魁選舉「線上黨員投票」

羅智強：民進黨網軍挑撥國民黨主席選舉 黨員沉著以對

相關新聞

「黃復興DNA」被認同 退將籲17萬選票集中支持鄭麗文

中華民國退役將官社會服務總會中午在台中市舉行會員大會，國民黨主席候選人鄭麗文前往拜票，總會長楊學仁公開表示，經過DNA的...

投票通知單夾郝龍斌文宣？ 鄭麗文：盼黨中央盡快澄清

對於花蓮有黨員在臉書透露沒繳黨費，卻收到國民黨投票通知單，還夾帶郝龍斌文宣，引發網友熱議。國民黨主席候選人鄭麗文今天表示...

國民黨魁選舉傳介選疑雲 侯友宜：君子之爭社會才認同

針對國民黨主席選舉將於18日投票，近期傳出中國介選疑雲，甚至引發黨內高層與參選人間的交鋒，新北市長侯友宜今表示，「如果真...

談國民黨主席選舉 侯友宜：應是公平君子之爭

國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，新北市長侯友宜今天表示，如果真有這種事情，這是大家都沒辦法接受，「選舉應該是公平的君子之...

國民黨主席選戰激烈 中市黨部設26處投開票所…估投票率提高

國民黨黨主席將於10月18日投票，隨著選情白熱化，此次黨員投票可能會較先前踴躍。國民黨台中市黨部指出，過去平均投票率約4...

推國民黨在中設辦事處 郝龍斌：以合法合規方式進行

國民黨主席候選人郝龍斌欲推動國民黨在北京、上海設立辦事處，陸委會持反對意見。郝龍斌今天說，兩岸的溝通對話很重要，民進黨不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。