國民黨主席選戰激烈 中市黨部設26處投開票所…估投票率提高

國民黨黨主席將於10月18日投票，隨著選情白熱化，此次黨員投票可能會較先前踴躍。國民黨台中市黨部指出，過去平均投票率約40%，預估此次選舉投票率可能會比往年提高，投票率約落在45%至55%之間。

國民黨黨主席選舉候選人高達6人，有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘。

國民黨台中市黨部副主委張書華表示，自2001年實施黨員直選制度以來，國民黨主席選舉的投票率約介於35%至58%之間。其中，2017年吳敦義當選時投票率高達58.05%，創下歷年最高紀錄，主因為當時國民黨剛歷經2016年總統與立委選舉挫敗，黨內士氣低迷，但黨員仍展現團結與改革的決心，積極參與投票，凸顯基層向心力。

張書華說，今年預估投票率將落在45%至55%之間。國民黨台中市黨部主委顏文正指出，雖然近年黨員人數略有流失，但各候選人積極深入地方基層、號召支持，加上日前民進黨無差別大罷免帶來的挑戰，有望重新喚起黨員的參與熱情。

此外，台中市黨部共設立26處投開票所，基本一區一個投開票所，但因有些選區黨員較少或者是較小，因此兩區一個投開票所，有些選區幅員廣大則是兩個投開票所。