國民黨主席選舉傳境外介選 鄭麗文籲「勿網內互打」

中央社／ 台中15日電
國民黨主席候選人鄭麗文。聯合報記者黃羿馨／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文。聯合報記者黃羿馨／攝影

國民黨主席選舉傳出境外介選。國民黨主席候選人鄭麗文今天呼籲不要網內互打，選舉到最後卻讓國民黨受傷，讓其他政黨見縫插針，倒數時刻應冷靜、和氣、團結，展現民主風度。

中華民國退役將官社會服務總會今天在台中市舉辦會員大會，鄭麗文於會中接受媒體聯訪，對於國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，她做上述表示。

關於花蓮地區傳出有黨員收到通知單內夾帶其他候選人文宣。鄭麗文指出，國民黨主席選舉受到高度關注，她一而再、再而三呼籲黨中央，一定要辦一場公正、公開的選舉，以昭公信。

鄭麗文表示，是否黨中央或是黨部，有人在偏袒特定候選人，此類訊息希望黨中央儘快對外說明。另外也要約束所有黨部及黨工，秉公處理、保持中立態度，否則若選舉引發爭議，對黨的形象、黨員都是很大傷害，最後倒數3天，希望最終能順利、圓滿、公正、公開完成黨主席選舉。

媒體提問，倒數時刻是否憂心有人喊出棄保效應。鄭麗文表示，選舉非常激烈，各種花招、傳言都有，她相信黨員的智慧，因黨主席只有一人當選，一定是第1名、第2名在爭。她再度強調希望不要網內互打，保持民主風度，展現團結。

中華民國退役將官社會服務總會在台中市舉辦會員大會，席開10桌，多名退役將官出席，總會長楊學仁中將及季麟連上將上台力挺，呼籲集中選票全力支持。

鄭麗文席間致詞表示，此次黨主席選舉攸關中華民國國家前途、經濟未來、台海和平。國民黨是否能脫胎換骨、耳目一新，是否能有新風氣、新作風、新思維，是否能讓人刮目相看，重新獲得信任。希望穩住中台灣，翻轉南台灣，2026年旗開得勝，她會重現黃復興黨部的榮光。

