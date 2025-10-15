公布黨務改革AI政策 郝龍斌：盼下次黨魁選舉「線上黨員投票」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今與交通部前部長葉匡時、立委賴士葆、台北市議員曾獻瑩舉行「國民黨的AI新紀元──用科技重啟政黨革新」記者會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席選舉倒數3天，候選人郝龍斌今舉行記者會公布黨務改革的AI政策，包括建立「AI黨務平台」、黨務數位化、選戰AI化、用AI賦能青年，宣示將在三個月內成立專責小組，六個月內升級黨務數位平台，盼在下一次黨主席選舉時，實現「線上黨員投票」。

郝龍斌今與交通部前部長葉匡時、立委賴士葆、台北市議員曾獻瑩舉行「國民黨的AI新紀元──用科技重啟政黨革新」記者會，啟動現代化、AI化、數位化三大轉型，要讓國民黨「即時感知民意、主動連結社會」。

郝龍斌表示，AI時代的政黨必須「即時感知民意、主動連結社會」。他具體主張從三個方向出發。首先是「政黨現代化：讓系統跑起來」，建立「AI黨務平台」，讓會議紀錄、資料整理、政策追蹤都能自動化。

郝龍斌說，企業有CRM，我們也要有政黨版的CRM（Constituent Relationship Management）系統，來整合黨員資料、互動紀錄與議題分析，讓中央與地方重新連線，形成真正「懂民意」的組織。

郝龍斌提到「黨務數位化：建立統一資料平台」，將黨員名單、黨務資料、活動資訊統合上雲端，讓中央與地方即時同步。AI與數位化結合後，能更精準掌握基層需求，提供不同地區量身訂製的訊息與對策，打造真正的「智慧政黨」。

郝龍斌提出「選戰AI化：從數據到行動」，未來選戰不只是比宣傳，而是比理解力，更要建立「AI情報中心」，即時蒐集輿論資料、分析議題熱度，讓候選人能以數據為依據調整策略。AI不取代人，但能放大人的能力，讓黨更快、更準、更貼近人民。

針對AI賦能青年，讓年輕人成為改革主力。郝龍斌提出三大行動：AI實戰學院、AI青年黑客松、AI青年團。要讓青年不只是黨的後盾，更是時代改革的動能。他提及，現階段KMT Studio已運作得有聲有色，證明國民黨的新世代懂得在政黨治理中運用科技，未來會在這個基礎上，更進一步用AI幫助國民黨脫胎換骨。

郝龍斌說，要透過AI工具讓國民黨轉變為「學習型政黨」，讓每位黨工、民代、青年都能接受AI培訓、懂得用科技理解社會脈動，目標要在下一次黨主席選舉時，實現「線上黨員投票」。透過AI驗證與區塊鏈技術，確保安全、透明、不可竄改，讓海外、外縣市黨員都能參與，讓民主制度真正升級。

郝龍斌更具體提出推動時程，宣示將在三個月內成立專責小組，六個月內升級黨務數位平台，一年內全面串連地方，啟動政策觀測小組，更要讓黨員意見交流常態化。

賴士葆說，國民黨立院黨團已在致力推動「AI基本法」，邁出建構AI發展相當重要的一步，未來國民黨一定要跟上。葉匡時建議，應善用黨史資料，擴充國民黨的黨史運用。曾獻瑩說，將幫助青年世代在選戰上善用AI工具。

