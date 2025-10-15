快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

推國民黨在中設辦事處 郝龍斌：以合法合規方式進行

中央社／ 台北15日電
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席候選人郝龍斌欲推動國民黨在北京、上海設立辦事處，陸委會持反對意見。郝龍斌今天說，兩岸的溝通對話很重要，民進黨不做的，國民黨來做，將以合法、合規的方式進行兩岸溝通交流。

國民黨主席18日改選，郝龍斌14日公布兩岸政策，表示要推動國民黨在北京、上海設立辦事處。陸委會發言人梁文傑表示，兩岸之間的協商與往來，還是要官方對官方，才是最佳之道。

郝龍斌今天召開記者會，公布黨務改革的AI政策，他在會前受訪表示，國民黨絕對會依據中華民國法律，如果到對岸設置辦事處，也會參照相關規定，一切都會在合法、合規下進行。

郝龍斌認為，大家都看到海基會、海協會已讀不回，國台辦跟陸委會不是溝通單位，而是互罵單位。兩岸的溝通、合作、交流、對話很重要，所以民進黨不做，國民黨來做，以合法、合規的方式進行兩岸溝通交流。

至於國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，國安局長蔡明彥今天表示，國安局發現TikTok約有1000多部影片討論黨主席選舉，另有約23個YouTube帳號傳散200多部影片，這23個YouTube帳號超過一半以上定位皆在境外。

郝龍斌說，他把現象呈現出來，不希望黨主席選舉有任何境外的介入。用假訊息抹黑特定候選人，是不好的事，希望這次選舉，相關境外假訊息、抹黑到此為止。

此外，針對黨務改革的AI政策，郝龍斌在記者會上主張從3個方向出發，包括建立「AI黨務平台」，讓會議紀錄、資料整理、政策追蹤都能自動化；建立統一資料平台，將黨員名單、黨務資料、活動資訊統合上雲端，讓中央與地方即時同步；建立「AI情報中心」，即時蒐集輿論資料、分析議題熱度，讓候選人能以數據為依據調整策略。

郝龍斌也說，國民黨要用AI賦能青年，讓年輕人成為改革主力。他提出三大行動：AI實戰學院、AI青年黑客松、AI青年團。要讓青年不只是黨的後盾，更是時代改革的動能。

郝龍斌表示，要透過AI工具，讓國民黨轉變為「學習型政黨」，讓每名黨工、民代、青年都能接受AI培訓、懂得用科技理解社會脈動。他提出目標，就是要在下一次黨主席選舉時，實現「線上黨員投票」。國民黨的未來，不只是「數位化的政黨」，而是懂AI、用AI、能預測未來的政黨。

國民黨 郝龍斌

延伸閱讀

陸委會要兩岸「官方對官方」 郝龍斌：民進黨不做我們來做

拜訪蔣萬安…郝龍斌：他說國民黨要世代團結 我是合適的黨主席

選黨主席起步晚可能輸？郝龍斌台中造勢：為捍衛中華民國要戰勝

蕭景田相挺 郝龍斌彰化會500黨員：打贏2026、2028下架民進黨

相關新聞

「黃復興DNA」被認同 退將籲17萬選票集中支持鄭麗文

中華民國退役將官社會服務總會中午在台中市舉行會員大會，國民黨主席候選人鄭麗文前往拜票，總會長楊學仁公開表示，經過DNA的...

投票通知單夾郝龍斌文宣？ 鄭麗文：盼黨中央盡快澄清

對於花蓮有黨員在臉書透露沒繳黨費，卻收到國民黨投票通知單，還夾帶郝龍斌文宣，引發網友熱議。國民黨主席候選人鄭麗文今天表示...

國民黨魁選舉傳介選疑雲 侯友宜：君子之爭社會才認同

針對國民黨主席選舉將於18日投票，近期傳出中國介選疑雲，甚至引發黨內高層與參選人間的交鋒，新北市長侯友宜今表示，「如果真...

談國民黨主席選舉 侯友宜：應是公平君子之爭

國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，新北市長侯友宜今天表示，如果真有這種事情，這是大家都沒辦法接受，「選舉應該是公平的君子之...

國民黨主席選戰激烈 中市黨部設26處投開票所…估投票率提高

國民黨黨主席將於10月18日投票，隨著選情白熱化，此次黨員投票可能會較先前踴躍。國民黨台中市黨部指出，過去平均投票率約4...

推國民黨在中設辦事處 郝龍斌：以合法合規方式進行

國民黨主席候選人郝龍斌欲推動國民黨在北京、上海設立辦事處，陸委會持反對意見。郝龍斌今天說，兩岸的溝通對話很重要，民進黨不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。