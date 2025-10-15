推國民黨在中設辦事處 郝龍斌：以合法合規方式進行

國民黨主席候選人郝龍斌欲推動國民黨在北京、上海設立辦事處，陸委會持反對意見。郝龍斌今天說，兩岸的溝通對話很重要，民進黨不做的，國民黨來做，將以合法、合規的方式進行兩岸溝通交流。

國民黨主席18日改選，郝龍斌14日公布兩岸政策，表示要推動國民黨在北京、上海設立辦事處。陸委會發言人梁文傑表示，兩岸之間的協商與往來，還是要官方對官方，才是最佳之道。

郝龍斌今天召開記者會，公布黨務改革的AI政策，他在會前受訪表示，國民黨絕對會依據中華民國法律，如果到對岸設置辦事處，也會參照相關規定，一切都會在合法、合規下進行。

郝龍斌認為，大家都看到海基會、海協會已讀不回，國台辦跟陸委會不是溝通單位，而是互罵單位。兩岸的溝通、合作、交流、對話很重要，所以民進黨不做，國民黨來做，以合法、合規的方式進行兩岸溝通交流。

至於國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，國安局長蔡明彥今天表示，國安局發現TikTok約有1000多部影片討論黨主席選舉，另有約23個YouTube帳號傳散200多部影片，這23個YouTube帳號超過一半以上定位皆在境外。

郝龍斌說，他把現象呈現出來，不希望黨主席選舉有任何境外的介入。用假訊息抹黑特定候選人，是不好的事，希望這次選舉，相關境外假訊息、抹黑到此為止。

此外，針對黨務改革的AI政策，郝龍斌在記者會上主張從3個方向出發，包括建立「AI黨務平台」，讓會議紀錄、資料整理、政策追蹤都能自動化；建立統一資料平台，將黨員名單、黨務資料、活動資訊統合上雲端，讓中央與地方即時同步；建立「AI情報中心」，即時蒐集輿論資料、分析議題熱度，讓候選人能以數據為依據調整策略。

郝龍斌也說，國民黨要用AI賦能青年，讓年輕人成為改革主力。他提出三大行動：AI實戰學院、AI青年黑客松、AI青年團。要讓青年不只是黨的後盾，更是時代改革的動能。

郝龍斌表示，要透過AI工具，讓國民黨轉變為「學習型政黨」，讓每名黨工、民代、青年都能接受AI培訓、懂得用科技理解社會脈動。他提出目標，就是要在下一次黨主席選舉時，實現「線上黨員投票」。國民黨的未來，不只是「數位化的政黨」，而是懂AI、用AI、能預測未來的政黨。