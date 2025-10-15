陸委會要兩岸「官方對官方」 郝龍斌：民進黨不做我們來做

國民黨主席選戰倒數，候選人郝龍斌昨公布兩岸政見，包括赴陸設立辦事處、主張大陸應宣布「台灣不獨、大陸不武」等。陸委會表示，兩岸互動「官方對官方」才是最佳之道。郝龍斌說，「民進黨不做，我們來做」，在合法合規方式下進行兩岸交流。

陸委會副主委梁文傑說，政黨自行與中共接觸，可能讓台灣的談判力量被分散掉，未必是國人福氣。至於當前兩岸互動有一些困難，是因中共堅持政治前提，「要台灣承認一些他們想要的東西」。

郝龍斌說，他一再強調「民進黨不做的，我們來做，」但國民黨做的所有事情，絕對會依據中華民國法律，如果到對岸來設置辦事處，也會參照對方相關規定，在合法、合規的情況下進行。

郝龍斌說，現在海基會、海協會已經已讀不回，國台辦和陸委會也不是溝通單位、是互罵單位，兩岸溝通、兩岸合作很重要，所以民進黨不做，國民黨來做，他們會盡一切合法、合規的方式來進行兩岸之間的溝通交流。

此外，中廣前董事長趙少康指控境外勢力透過網路影片影響國民黨主席選舉，國安局長蔡明彥證實，經查在抖音1千多部的影片，在YouTube的部分有23個帳號，大概有2百多部的影片，大概有一半以上定位都是在境外。

郝龍斌表示，不希望黨主席選舉有任何境外的介入，尤其用一些假訊息、抹黑資料來汙衊特定的候選人，這是不好的事情，不管怎麼樣，他希望這次選舉中，所有這些境外的參與抹黑、甚至假訊息，到此為止，不要影響到國民黨主席選舉。