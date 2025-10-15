談國民黨主席選舉 侯友宜：應是公平君子之爭

國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，新北市長侯友宜今天表示，如果真有這種事情，這是大家都沒辦法接受，「選舉應該是公平的君子之爭，將國家擺第一，釋出理念給黨員選擇」。

國民黨主席選舉將於18日投票，近期傳出有境外勢力介選，侯友宜今天在市政會議後接受聯訪表示，如果真的有這種事情，這是大家都沒辦法接受，選舉過程應是君子之爭、公平的競爭，才是大家能夠接受。

媒體報導，國民黨籍南投縣議會副議長潘一全指「郝龍斌當選就退黨」；記者詢問，是否擔心這次的黨主席選舉影響黨內團結。

侯友宜說，政治最重要是要溫和、理性、穩定，將黨的方向跟理念釋出給黨員做決定，並將國家的目標、方向放在第一位，讓黨員找出最適合、能引領國家走向的人才，這才是大家的目標，全民所期待。

另外，立法院朝野黨團協商達成共識，17日院會將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，完成三讀程序，不提出復議。

侯友宜對此表示，立法院已經做了決議，都要尊重；而且，行政院長卓榮泰也說過「愈快愈好」，相信這也是大家的期待。卓榮泰也說要提出行政院版本的財政收支劃分法，希望也是能夠愈快愈好。