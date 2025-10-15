羅智強：民進黨網軍挑撥國民黨主席選舉 黨員沉著以對

國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強今早表示，據他所知，民進黨網軍早就在動了，進場挑撥離間，留下國民黨的傷痕；他呼籲黨員沉著，不要被影響。

對於傳出有親綠側翼積極介入國民黨主席選舉，羅智強說，民進黨在這場黨主席選舉，沒有不進場的理由，剛好進場挑撥離間，留下國民黨的傷痕，有仇報仇。幾位參選人監督民進黨，算有戰力、有表現，據他所知，民進黨網軍早就在動了，所以參與國民黨主席選舉的熱度也一直非常高，這是民進黨一定會做的事情。他呼籲國民黨同志沉著以對，不要被民進黨反串、挑撥離間的做法所影響。

桃園市議員黃敬平稱部分縣市黨部主委在公開場合、LINE群組等幫特定候選人拉票，違反行政中立。羅智強說，他在最後選舉階段呼籲所有支持者投喜歡的人，不要受到棄保的流言影響，相信只要大家堅持投最喜歡的候選人，就會選出最合適的國民黨主席人選。他號召支持者，以最大公約數來決戰棄保，確實他受到棄保影響較嚴重，他唯一能夠告訴大家的是，想想看什麼樣的人格特質適合當黨主席。

針對國民黨內有人聲稱候選人郝龍斌當選就退黨，羅智強表示，黨主席選舉終會結束，終會選出黨主席人選，不管是誰都支持。