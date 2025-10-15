快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

證實境外平台介入國民黨主席選舉 蔡明彥嘆：法律工具不足

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥今天表示，國安局蒐集到Youtube上有23個帳號、200多部影片，Tiktok上也有1000多部影片討論國民黨主席選舉。圖／聯合報系資料照片
國安局長蔡明彥今天表示，國安局蒐集到Youtube上有23個帳號、200多部影片，Tiktok上也有1000多部影片討論國民黨主席選舉。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉進入最後階段，中廣前董事長趙少康指控中共透過網路帳號介入選舉。國安局長蔡明彥今天表示，國安局蒐集到Youtube上有23個帳號、200多部影片，Tiktok上也有1000多部影片討論國民黨主席選舉。不過調查過程中發現法律工具不足，行政院已經討論相關修法。

趙少康指控中共透過境外設置的Youtube帳號介入影響黨主席選舉，蔡明彥表示，本案因當事人有向檢方提告，檢方也已立案調查。國安局查察發現Tiktok有1000多部影片討論到國民黨主席選舉，此外Youtube有查察到23個帳號、上傳200多部影片，其中半數的帳號定位在境外。不過為避免影響選舉，不適合說明這些影片支持那些候選人。

蔡明彥說，政府在查處過程中，發現法律工具確實比較不足，因為目前不管是「國安法」或「反滲透法」，並沒有條文去規範所謂境外勢力針對國內的社團或政黨內部的選舉，有任何的一個法律的依據。

他指出，後續如何強化國安法制，包括「反滲透法」、或是「人工智慧基本法」、「資安管理法」，行政院這一陣子已經有召開很多次跨部會會議討論，國安局也從國安角度提供法律意見，未來假如相關法案送到立法院，希望朝野各黨派能夠針對相關的修法，有更進一步的討論。

國安局 國民黨 黨主席 趙少康

延伸閱讀

趙少康公布郝龍斌被網攻數據 籲思考「主席背後有勢力」怎麼選？

趙少康指大量大陸頻道介入黨主席選舉 鄭麗文：網路言論真偽難辨

指大量大陸頻道介入國民黨主席選舉 趙少康：我沒點名鄭麗文

黃復興大將力挺 趙少康秀簡訊：郝龍斌足任主席重任

相關新聞

證實境外平台介入國民黨主席選舉 蔡明彥嘆：法律工具不足

國民黨主席選舉進入最後階段，中廣前董事長趙少康指控中共透過網路帳號介入選舉。國安局長蔡明彥今天表示，國安局蒐集到Yout...

拜訪蔣萬安…郝龍斌：他說國民黨要世代團結 我是合適的黨主席

國民黨主席選舉周六登場，候選人郝龍斌與台北市長蔣萬安會面。他提到，蔣萬安認為，國民黨需要「世代團結」，郝龍斌是一位穩健務...

國民黨魁激戰 連勝文罕見籲別對黨「幫倒忙」是為哪樁？

國民黨主席選舉倒數72小時，候選人捉對廝殺，從民調戰、抹綠戰、抹紅戰打到棄保牌、兩岸牌、悲情牌、搶救牌等紛紛出籠，打到黨主席選監委員會召集人連勝文罕見在選舉過程中出面，公開呼籲候選人陣營和幕後支持者，不要「幫黨倒忙」。他的「幫倒忙」看似指的是檯面上廝殺到刀刀見骨的各陣營，但其實卻未必是如此。

【總編開箱】國民黨重生或幻滅 黨主席選舉就是指標

國民黨主席選舉10月18日登場，候選人從唇槍舌戰演變到「網內互打」，激烈程度遠超外界想像。「內鬥內行」是這個百年政黨始終撕不去的負面標籤，如今又赤裸裸地展現在國人眼前，黨籍從政同志若不能阻止狀況惡化，進一步督促黨主席候選人拉回論述政黨願景的選舉主軸，讓人民看到最大在野黨的能力與風範，所謂2026守住地方執政優勢、搶攻2028之說，恐怕只是空談。

回應郝龍斌政見 陸學者指不獨不武 非解決問題辦法

對於國民黨主席候選人郝龍斌昨拋出「台灣不獨、大陸不武」，上海東亞研究所研究員包承柯說，聲明「不獨不武」並非解決問題的辦法...

國民黨主席選舉 郝龍斌提兩岸政見：台灣不獨 大陸不武

國民黨主席選戰倒數，候選人郝龍斌昨公布五大兩岸政見：一、舉行兩岸政策大辯論；二、積極推動在上海、北京設立辦事處；三、以雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。