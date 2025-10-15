證實境外平台介入國民黨主席選舉 蔡明彥嘆：法律工具不足

國民黨主席選舉進入最後階段，中廣前董事長趙少康指控中共透過網路帳號介入選舉。國安局長蔡明彥今天表示，國安局蒐集到Youtube上有23個帳號、200多部影片，Tiktok上也有1000多部影片討論國民黨主席選舉。不過調查過程中發現法律工具不足，行政院已經討論相關修法。

趙少康指控中共透過境外設置的Youtube帳號介入影響黨主席選舉，蔡明彥表示，本案因當事人有向檢方提告，檢方也已立案調查。國安局查察發現Tiktok有1000多部影片討論到國民黨主席選舉，此外Youtube有查察到23個帳號、上傳200多部影片，其中半數的帳號定位在境外。不過為避免影響選舉，不適合說明這些影片支持那些候選人。

蔡明彥說，政府在查處過程中，發現法律工具確實比較不足，因為目前不管是「國安法」或「反滲透法」，並沒有條文去規範所謂境外勢力針對國內的社團或政黨內部的選舉，有任何的一個法律的依據。

他指出，後續如何強化國安法制，包括「反滲透法」、或是「人工智慧基本法」、「資安管理法」，行政院這一陣子已經有召開很多次跨部會會議討論，國安局也從國安角度提供法律意見，未來假如相關法案送到立法院，希望朝野各黨派能夠針對相關的修法，有更進一步的討論。