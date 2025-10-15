拜訪蔣萬安…郝龍斌：他說國民黨要世代團結 我是合適的黨主席

國民黨主席選舉周六登場，候選人郝龍斌與台北市長蔣萬安會面。他提到，蔣萬安認為，國民黨需要「世代團結」，郝龍斌是一位穩健務實合適的黨主席人選，能凝聚共識，也有中道理性的特質，能帶領國民黨「穩定團結、持續前進」。

郝龍斌表示，有些緣分，一路走來格外珍惜，蔣萬安深知這次黨主席選舉，對國民黨未來發展的重要性。在這最後關鍵時刻，蔣萬安特別與他會面，談對黨的未來方向，也對新任黨主席的角色與期許，提出了許多真誠而深刻的想法。

郝龍斌說，還記得2015年，蔣萬安剛從美國回來，有一天主動到他辦公室拜訪。蔣萬安說，自從九合一選舉後，看到許多藍軍支持者士氣低落，希望讓大家知道——國民黨還有新血，還有人願意站出來、願意打拚。那時他表達了想參選台北市第三選區立委的意願。

郝龍斌當時告訴蔣萬安「我能幫你的，就是確保黨內初選的公平性。」後來，蔣萬安不但贏得初選，也成功當選立委。蔣萬安當上立委後，兩人仍時常交換意見。他也多次鼓勵蔣萬安，希望有一天能承擔更大的責任，投入台北市長選舉。到了2022年，蔣萬安真的做到了。

郝龍斌說，那場選舉期間，兩人合作愉快。印象最深的是投票前那個下午，他們一起搭著車隊從北掃到東，一邊拜票、一邊聊著台北各區的建設——那種並肩奮戰的感覺，至今仍歷歷在目。蔣萬安也對他說，非常感謝他當年替台北打下的城市基礎。

郝龍斌說，像U-Bike的建置與推廣，如今蔣萬安能推動「前30分鐘免費」，正是在那個基礎上持續進步的成果。至於「助妳好孕」政策，更是當年的創舉，如今蔣萬安不僅延續，還加碼擴大，讓更多年輕家庭感受到城市的溫暖與關懷。

郝龍斌說，蔣萬安也提到，不論在中央、地方，或八年市政經驗中，郝龍斌都有帶領龐大行政團隊的經驗；兩次首都市長的選戰，也培養出戰鬥力，能在未來面對艱困選戰時，帶領全黨穩健應戰。在現在這個時間點，國民黨的首要任務就是2026地方選舉勝利，並在2028重新贏回中央執政權，這樣的經驗與特質，彌足珍貴。

郝龍斌說，感謝蔣萬安的信任。他會記得這份情誼，也會以同樣的初心與決心，帶領國民黨團結向前，讓世代並肩，為中華民國再創新的希望。