藍黨魁大戰！邱奕勝喊鄭麗文「主席」 胡志強、蕭景田挺郝龍斌

聯合報／ 記者朱冠諭簡慧珍黃寅鄭媁／連線報導

國民黨主席選舉周六投票，候選人鄭麗文昨上午拜訪桃園市議會國民黨團，議長邱奕勝拿出黨旗歡迎，更多次以「主席」相稱。候選人郝龍斌昨先後赴彰化、台中參加黨員見面會，滿場座無虛席，國民黨前立委蕭景田喊唯一支持郝，台中市前市長胡志強也為郝站台。

被視為台中市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪，前天發文質疑鄭麗文「沒贏過任何選舉」，鄭昨回應「虛心受教」。鄭麗文說，過去也曾幫郝龍斌輔選，一路走來都是國民黨一家人，選後要更堅持站在一起，所有同志都期待團結、贏得勝選。

郝龍斌昨到彰化出席黨員座談會，他說，這次看到很明顯的外力介入，有大量短影音、網路帳號、不具名的假民調攻擊抹黑，到底誰有這麼大的團隊、資金？那麼怕他當選黨主席？希望有關單位查清楚。

候選人蔡志弘今晚將與台中市長盧秀燕合體吃咖哩飯；他提醒所有候選人，總理遺志「革命尚未成功，同志仍需努力」，大家應努力下架民進黨，不是黨內互打。

