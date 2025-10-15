聽新聞
0:00 / 0:00

回應郝龍斌政見 陸學者指不獨不武 非解決問題辦法

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

對於國民黨主席候選人郝龍斌昨拋出「台灣不獨、大陸不武」，上海東亞研究所研究員包承柯說，聲明「不獨不武」並非解決問題的辦法，兩岸既然同屬一中，就應回歸到一個中國原則的「九二共識」政治基礎上，透過協商解決分歧，尋求和平統一。

包承柯說，當年兩岸暫時擱置對「一個中國」內涵的分歧，但在「一個中國」的框架下，協調處理兩岸有關問題，所以形成九二共識，也因此促成二○一五年的兩岸領導人在新加坡會面，這是兩岸能夠溝通交流，達成協議的一個共同政治基礎。

包承柯說，兩岸本來有很多討論空間，但在民進黨當局主張台獨分裂下，「這空間就越來越小」。兩岸和平統一是大陸的對台政策方向，相信兩岸之間是有智慧、有能力去解決問題，找到一個好的方法。

至於「承認中華民國存在的事實」，包承柯指，大陸在「台灣問題白皮書」中已明確表示，「一九四九年十月一日中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府」，用詞是「取代」。

包承柯說，九二共識是處理兩岸政治問題的共同基礎，在一中框架下，才有機會討論彼此存在的問題。

