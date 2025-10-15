郝龍斌提赴陸設辦事處 陸委會：官方對官方 才是最佳之道

對於國民黨主席候選人郝龍斌主張，陸委會副主委梁文傑昨回應，兩岸之間的互動「官方對官方」才是最佳之道，政黨自行與中共接觸，可能讓台灣的談判力量被分散掉，未必是國人福氣。至於當前兩岸互動有一些困難，是因中共堅持政治前提，「要台灣承認一些他們想要的東西」。

梁文傑也說，過去國民黨有很多個人、團體在對岸號稱可幫台商或台灣人解決一些問題，可是後來都出現弊端，或者從中謀取一些利益，國人都是有印象的，所以兩岸之間的協商跟往來還是要以「官方對官方」才是最佳之道。

對於國民黨若在大陸設辦事處，是否違法？梁文傑說，兩岸條例規定，除了政府或得到政府授權的單位，否則不能與大陸從事跟公權力有關的活動；如果設辦事處牽涉到跟公權力有關的話，可能就會有兩岸條例的問題，但目前仍不知道郝龍斌所提辦事處的性質，要看未來怎麼做才能檢視。

海基會昨召開董監事會議，海基會董事長吳豊山致詞表示，兩岸休戚與共，他要再次呼籲大陸海協會「耐心地說服您們的高層」，依據一九九三年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會的對話機制。

吳豊山表示，台海若不幸發生戰爭，不管國際社會如何選邊站，結果必然是兩岸同遭大禍，好不容易達成的建設成果，也必定會大幅倒退幾十年。兩岸的領導階層若都能以人民福祉為最高考量，和平共榮便成為唯一光明大道；如果有人輕佻發動戰爭，勢必會成為歷史罪人。

「這是建設性的倡議」，吳豊山說，只要站上歷史制高點，便能一眼看出兩岸休戚與共；只要雙方飽滿善意，窮盡智慧，一定可找到符合雙方核心利益的交叉點。