郝龍斌提赴陸設辦事處 陸委會：官方對官方 才是最佳之道

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
陸委會副主委梁文傑昨回應，兩岸之間的互動「官方對官方」才是最佳之道。圖／聯合報系資料照片
對於國民黨主席候選人郝龍斌主張，陸委會副主委梁文傑昨回應，兩岸之間的互動「官方對官方」才是最佳之道，政黨自行與中共接觸，可能讓台灣的談判力量被分散掉，未必是國人福氣。至於當前兩岸互動有一些困難，是因中共堅持政治前提，「要台灣承認一些他們想要的東西」。

梁文傑也說，過去國民黨有很多個人、團體在對岸號稱可幫台商或台灣人解決一些問題，可是後來都出現弊端，或者從中謀取一些利益，國人都是有印象的，所以兩岸之間的協商跟往來還是要以「官方對官方」才是最佳之道。

對於國民黨若在大陸設辦事處，是否違法？梁文傑說，兩岸條例規定，除了政府或得到政府授權的單位，否則不能與大陸從事跟公權力有關的活動；如果設辦事處牽涉到跟公權力有關的話，可能就會有兩岸條例的問題，但目前仍不知道郝龍斌所提辦事處的性質，要看未來怎麼做才能檢視。

海基會昨召開董監事會議，海基會董事長吳豊山致詞表示，兩岸休戚與共，他要再次呼籲大陸海協會「耐心地說服您們的高層」，依據一九九三年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會的對話機制。

吳豊山表示，台海若不幸發生戰爭，不管國際社會如何選邊站，結果必然是兩岸同遭大禍，好不容易達成的建設成果，也必定會大幅倒退幾十年。兩岸的領導階層若都能以人民福祉為最高考量，和平共榮便成為唯一光明大道；如果有人輕佻發動戰爭，勢必會成為歷史罪人。

「這是建設性的倡議」，吳豊山說，只要站上歷史制高點，便能一眼看出兩岸休戚與共；只要雙方飽滿善意，窮盡智慧，一定可找到符合雙方核心利益的交叉點。

相關新聞

選黨主席起步晚可能輸？郝龍斌台中造勢：為捍衛中華民國要戰勝

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，立委黃健豪、民政局長吳世瑋等台中市長盧秀燕身邊核心人士仍...

蕭景田相挺 郝龍斌彰化會500黨員：打贏2026、2028下架民進黨

台北市前市長郝龍斌競選國民黨主席，今到彰化縣與黨員見面時強調，黨主席就像棒球隊總教練，他的政治資歷完整，有4至5次一對一...

回應郝龍斌政見 陸學者指不獨不武 非解決問題辦法

對於國民黨主席候選人郝龍斌昨拋出「台灣不獨、大陸不武」，上海東亞研究所研究員包承柯說，聲明「不獨不武」並非解決問題的辦法...

國民黨主席選舉 郝龍斌提兩岸政見：台灣不獨 大陸不武

國民黨主席選戰倒數，候選人郝龍斌昨公布五大兩岸政見：一、舉行兩岸政策大辯論；二、積極推動在上海、北京設立辦事處；三、以雙...

郝龍斌提赴陸設辦事處 陸委會：官方對官方 才是最佳之道

對於國民黨主席候選人郝龍斌主張，陸委會副主委梁文傑昨回應，兩岸之間的互動「官方對官方」才是最佳之道，政黨自行與中共接觸，...

藍黨魁大戰！邱奕勝喊鄭麗文「主席」 胡志強、蕭景田挺郝龍斌

國民黨主席選舉周六投票，候選人鄭麗文昨上午拜訪桃園市議會國民黨團，議長邱奕勝拿出黨旗歡迎，更多次以「主席」相稱。候選人郝...

