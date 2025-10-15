國民黨主席選舉 郝龍斌提兩岸政見：台灣不獨 大陸不武

國民黨主席選戰倒數，候選人郝龍斌昨公布五大兩岸政見：一、舉行兩岸政策大辯論；二、積極推動在上海、北京設立辦事處；三、以雙城論壇的基礎推動兩岸論壇；四、大陸應宣布「台灣不獨、大陸不武」；五、要求對岸正視且承認中華民國存在的事實。

對於候選人鄭麗文主張，把增加軍購的錢省下來，用於健保與孩子身上。郝龍斌說，台海和平穩定就是最好的國防，基本的備戰要有，但也不能因此短縮社福、公共建設經費，他主張台灣未來的軍事支出比照美國，不超過ＧＤＰ的百分之三點四。

郝龍斌也說，他若當選國民黨主席，將要求北京當局具體承諾，「只要台灣不宣布獨立，大陸就不會對台動武」，因為中共軍機、軍艦繞台與圍台軍演，是兩岸走向和平、穩定最大的障礙，必須有不以武力威嚇做基礎的良善互動，兩岸才能追求進一步的交流和善意，「不讓北風肆虐，吹走所有陽光」。

「民進黨做不了，國民黨全力來做。」郝龍斌說，國民黨是現在唯一可能跟大陸對話的政黨，也是維持和平最重要的政黨，兩岸政策不能被激情取代理性訴求，他是最能確保中華民國主體性、確保兩岸和平與繁榮的黨主席。

郝龍斌說，兩岸定位要回歸中華民國憲法，就是台灣最好的安全保障，對岸必須先承認中華民國存在的事實，才有「一中各表的九二共識」；只要在對等尊嚴的前提下，他很樂意以黨主席身分登陸，跟大陸領導人見面，只有溝通交流、互釋善意，才能維持海峽和平穩定。

羅智強：以九二共識為基底

國民黨主席候選人羅智強說，每位候選人的兩岸論述有些方向差異，但本質出發點一致，以九二共識作為基底，恢復兩岸和平的榮景；他的主張包括當選三個月內帶青年團隊訪陸，重建兩岸對話的窗口跟管道，在捍衛中華民國尊嚴、台灣利益的前提下，進行更友善的交流與對話。

候選人張亞中說，郝龍斌的主張與黨中央及其他幾位候選人無根本差異，論述框架依舊停留在前總統馬英九時期的思維，相較自己對兩岸論述已屬博士論文層次，郝論述仍停留在「國小家庭作業」層次；最關鍵的行動就是在未來一、兩年內，促成國民黨與北京達成「深化九二共識」的和平備忘錄，作為兩黨可接受的共同基礎。