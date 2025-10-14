選黨主席起步晚可能輸？郝龍斌台中造勢：為捍衛中華民國要戰勝

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市前市長胡志強（右二）表示，國民黨現場面臨的是艱難的處境，沒有奉獻的心不可能出來。記者黃寅／攝影
台中市前市長胡志強（右二）表示，國民黨現場面臨的是艱難的處境，沒有奉獻的心不可能出來。記者黃寅／攝影

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，立委黃健豪、民政局長吳世瑋等台中市長盧秀燕身邊核心人士仍前往站台，但吳世瑋堅持不上台，而是坐在台下默默觀察。郝龍斌搬出父親郝柏村曾訓勉他的話「當你發現這個仗非打不可的時候，你不能做逃兵」，他為了捍衛中華民國、反對台獨，他一定要戰勝，拜託大家支持。

不過，另一候選人鄭麗文明天亦將在台中市參加兩場公開造勢，分別與退將座談和地方人士座談，與地方人士座談的邀請人是市農會理事長李煥湘、市議員張瀞分和蘇柏興，這3人同時與盧關係亦佳。

今天這場造勢活動辦在北屯區的新天地餐廳，有多位國民黨籍市議員、里長到場，陣容比日前在莒光新城社區還大。舉辦活動的國民黨中常委陳俗蓉說，到下午5時已逼近千人。

前市長胡志強第一個上場演說，表示國民黨現在面臨的處境艱難，沒有奉獻的心不可能出來，而且選上之後還要確保能更強、更團結，共同目標是讓民進黨下台。他看了半天，在台灣要做在野黨還是民進黨最好，要做執政黨，還是國民黨最優秀。

郝龍斌說，他太太問他最近日子過得好不好，他說過得很好，他太太又問，「你有沒有看過任何一個黨主席下場是好的？」，他答說「沒有！」，妻子說，現在這麼多人都已經參選，你為什麼要出來？

郝龍斌說，他把原因告訴大家，他父親郝柏村在臨走前把他叫到身邊，跟他說他這一輩子有3件事情是一輩子都在努力的，就是「捍衛中華民國、反對台獨，還有發揚黃埔精神；你是郝家的子弟，要永遠記住郝家這三件事情。只要你有能力，你就必須做下去」，郝龍斌說，他記得了。

所以，當他發現起步比較晚的時候，他知道起步晚就有輸的可能。但是，他也想到父親講的一句話，「當你發現這個仗非打不可的時候，你不能做逃兵」。郝龍斌說，他今天為了捍衛中華民國、為了反對台獨，他一定要戰勝，拜託大家支持。

國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，立委黃健豪等盧身邊核心人士仍前往站台。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，立委黃健豪等盧身邊核心人士仍前往站台。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，立委黃健豪等盧身邊核心人士仍前往站台。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，立委黃健豪等盧身邊核心人士仍前往站台。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，現場人數號稱逼近千人，場面熱鬧。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，現場人數號稱逼近千人，場面熱鬧。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，市議員李中（左二）等人前往站台。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，市議員李中（左二）等人前往站台。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，被視為盧秀燕核心人士的民政局長吳世瑋也在下班後趕到，但堅持不上台。記者黃寅／攝影
國民黨主席選舉倒數，候選人郝龍斌今下午再次到台中市參加造勢活動，被視為盧秀燕核心人士的民政局長吳世瑋也在下班後趕到，但堅持不上台。記者黃寅／攝影

