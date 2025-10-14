中共介入國民黨黨魁選舉？郝龍斌：盼有關單位查清楚

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌要求相關單位查清楚有無第三方勢力介選。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席候選人、台北市前市長郝龍斌要求相關單位查清楚有無第三方勢力介選。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌出席彰化縣「與黨員見面會」，被媒體問到中共介選一事，他回答說，大約三周前大量的短視頻、短影音、IP、網路帳號出現，到底誰有那麼大的團隊和資金、誰那麼怕他當選黨主席，希望有關單位查清楚。

郝龍斌今下午到彰化縣員林市參與見面會，進場前被媒體追問盧秀燕子弟兵黃健豪公開相挺、黨內民調、外傳中共介選等情形。郝龍斌說，他非常感謝台中市籍立法委員黃健豪公開表態，黃健豪參選市議員時他（郝龍斌）很鼓勵和支持，果然當選後不負所望，是一名表現優秀的年輕人，現今成為國民黨在國會中的戰將。

郝龍斌說，大家可以檢視國民黨，從來沒黨內民調，假民調不實攻擊、抹黑他，他希望能查清楚，又這次選舉外力介入，從3周前出現大量的短視頻、短影音、IP、網路帳號，到底誰有那麼大的團隊、有那麼多的資金、那麼怕他當選黨主席，這些不需要修改才能查，希望有關單位查清楚。

國民黨現有6名黨主席候選人，已出現競爭白熱化甚至攻擊的狀況，郝龍斌今強調選前盡量和諧，選後團結。」每位候選人各自努力，選後團結一致爭取2026、2028勝選，下架民進黨，國民黨重新執政。

