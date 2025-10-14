批郝龍斌兩岸政策「國小家庭作業」 張亞中喊一對一辯論

國民黨主席候選人郝龍斌今公布兩岸政策。競爭對手張亞中表示，郝龍斌的主張與黨中央及其他幾位候選人並無根本差異，論述框架依舊停留在馬英九時期的思維，相較而言，自己對兩岸論述已屬博士論文層次，郝龍斌的論述仍停留在「國小家庭作業」的層次，令人遺憾。

張亞中表示，對於郝龍斌願意針對兩岸議題提出完整主張，再次喚起黨內政策討論的努力，表示肯定。唯有願意面對問題，才是重新找回國民黨核心價值的第一步。然而，郝龍斌的主張與目前黨中央及其他幾位參選人並無根本差異，論述框架依舊停留在馬英九時期的思維，只是重述立場。

其一，仍以「事務性交流」為主軸；其二，對兩岸未來的政治關係設下前提。張亞中認為，這樣的論述完全忽略了當前國際與兩岸地緣政經格局的劇烈變化，面對如今更為尖銳的敵意與風險，郝的主張既未與時俱進，也仍在「拖」與「避」之間徘徊。

張亞中強調，台灣頭上的「堰塞湖」危機已迫在眉睫，2028年前隨時可能潰壩。雖然國民黨目前仍在野，無法直接改善兩岸關係，仍可提前「引流」，爭取時間，讓堰塞湖不致決堤。最關鍵的行動，就是在未來一、兩年內，促成國民黨與北京達成一份「深化九二共識」的和平備忘錄，作為兩黨可接受的共同基礎。

張亞中說，此舉不僅可避免台灣在2028年前陷入「被戰爭」或「被交易」的危險，更能為國民黨贏得2028年的歷史契機。而郝龍斌的兩岸主張，完全無法為堰塞湖引流，只會放任讓民進黨把堰塞湖的水愈積愈多。

張亞中表示，郝龍斌已於10月7日台中場政見發表會上公開承諾，願意與自己就兩岸論述進行一對一辯論。若郝龍斌真要推動「黨內兩岸政策大辯論」，就讓這場辯論從他自己承諾的這一場開始。他正靜候確定時間與地點，期盼能面對面交流請益，共同為國民黨尋回那條「理念清晰、方向正確」的大論述之路。