快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

批郝龍斌兩岸政策「國小家庭作業」 張亞中喊一對一辯論

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌（右）與國民黨主席候選人張亞中（左）日前一起出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮，雙方握手致意。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（右）與國民黨主席候選人張亞中（左）日前一起出席國民黨中央慶祝國慶升旗典禮，雙方握手致意。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌今公布兩岸政策。競爭對手張亞中表示，郝龍斌的主張與黨中央及其他幾位候選人並無根本差異，論述框架依舊停留在馬英九時期的思維，相較而言，自己對兩岸論述已屬博士論文層次，郝龍斌的論述仍停留在「國小家庭作業」的層次，令人遺憾。

張亞中表示，對於郝龍斌願意針對兩岸議題提出完整主張，再次喚起黨內政策討論的努力，表示肯定。唯有願意面對問題，才是重新找回國民黨核心價值的第一步。然而，郝龍斌的主張與目前黨中央及其他幾位參選人並無根本差異，論述框架依舊停留在馬英九時期的思維，只是重述立場。

其一，仍以「事務性交流」為主軸；其二，對兩岸未來的政治關係設下前提。張亞中認為，這樣的論述完全忽略了當前國際與兩岸地緣政經格局的劇烈變化，面對如今更為尖銳的敵意與風險，郝的主張既未與時俱進，也仍在「拖」與「避」之間徘徊。

張亞中強調，台灣頭上的「堰塞湖」危機已迫在眉睫，2028年前隨時可能潰壩。雖然國民黨目前仍在野，無法直接改善兩岸關係，仍可提前「引流」，爭取時間，讓堰塞湖不致決堤。最關鍵的行動，就是在未來一、兩年內，促成國民黨與北京達成一份「深化九二共識」的和平備忘錄，作為兩黨可接受的共同基礎。

張亞中說，此舉不僅可避免台灣在2028年前陷入「被戰爭」或「被交易」的危險，更能為國民黨贏得2028年的歷史契機。而郝龍斌的兩岸主張，完全無法為堰塞湖引流，只會放任讓民進黨把堰塞湖的水愈積愈多。

張亞中表示，郝龍斌已於10月7日台中場政見發表會上公開承諾，願意與自己就兩岸論述進行一對一辯論。若郝龍斌真要推動「黨內兩岸政策大辯論」，就讓這場辯論從他自己承諾的這一場開始。他正靜候確定時間與地點，期盼能面對面交流請益，共同為國民黨尋回那條「理念清晰、方向正確」的大論述之路。

國民黨 黨主席 張亞中 郝龍斌 兩岸政策

延伸閱讀

郝龍斌倡國民黨辯論兩岸政策 籲陸宣布 「台灣不獨、大陸不武」

影／發表兩岸政策 郝龍斌：台灣不獨、大陸不武

國民黨主席選戰白熱化…鄭麗文、郝龍斌嘉義拚場 黃敏惠中立成關鍵

支持誰？盧秀燕11字回應郝龍斌「她希望我參選」 今與卓伯源「吃播」

相關新聞

自認已贏得黨魁之戰「最佳風度獎」 羅智強：堅持不口出惡言

國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強今下午舉行記者會，與跨縣市議員同台造勢。羅智強說，他已經贏得本次的「最佳風度獎」，...

批郝龍斌兩岸政策「國小家庭作業」 張亞中喊一對一辯論

國民黨主席候選人郝龍斌今公布兩岸政策。競爭對手張亞中表示，郝龍斌的主張與黨中央及其他幾位候選人並無根本差異，論述框架依舊...

國民黨黨魁之爭：誰能助攻藍營重返執政？

國民黨10月18日舉行主席改選，33萬名黨員將選出新黨魁。新任黨主席能否延續全面封殺「大罷免」的氣勢，帶領國民黨拿下...

黃健豪質疑「從沒選贏過」 鄭麗文：自己黨務、輔選經驗豐富

國民黨主席選舉18日投票在即，被視為台中市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪昨質疑黨主席候選人鄭麗文「從來沒有選贏過任何一場選舉...

鄭麗文訪桃園議會 國民黨團熱烈歡迎、議長直呼「主席」

國民黨主席選舉18日投票在即，黨主席候選人鄭麗文今早拜訪桃園市議長邱奕勝和議會國民黨團，獲得國民黨議員們熱烈歡迎。邱奕勝...

遭批沒贏過選舉、履歷蒼白 鄭麗文長文回應：虛心受教

國民黨主席改選倒數，台中市長盧秀燕子弟兵、立委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文沒為國民黨贏過一場選舉，履歷蒼白無力。鄭麗文今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。